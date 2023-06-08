藍祖蔚遭控性騷擾疑雲！3點聲明揚言提告：從未因性騷擾而離職

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針對指控，藍祖蔚透過律師發出聲明澄清，「關於知韓文化協會執行長朱立熙指控藍祖蔚先生涉嫌性騷擾等節，因其指控並非事實，已嚴重傷害藍先生名譽，爰謹代為聲明如下，以正視聽。」第一點是藍祖蔚有過許多職務，但均因生涯規畫等因素轉換跑道，「無論如何，其從未因所謂性騷擾而離職。」
第二點則是藍祖蔚擔任超視新聞部監製期間，因職務需要測試basys即時作業系統，「故在同事提供帳號、密碼之情形下，登入同仁電子郵件信箱，絕無所謂盜用同仁信散佈騷擾文字之情形，更無朱君所述性學臨床指導之事。至於朱君指控藍先生曾發生與女性同仁過從親密之事，當時已經自由時報內部調查理解，並無騷擾情形，以此事作為汙衊手段，令人遺憾。」
聲明最後一點提到，藍祖蔚與朱立熙共事多年，期間或有意見不合，「但從未料想朱君竟為如此不實攻訐，致藍先生無端捲入近期新聞風波，實屬無妄之災，令其深感無奈與氣憤。」呼籲各界勿再轉載朱立熙不實指控，「亦請朱君自重，否則必將追究其法律責任。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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