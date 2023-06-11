金曲34／青峰入圍7項呼聲高！你最看好誰能拿下歌王寶座？

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堪稱台灣嘻哈教父的熱狗MC HotDog，出道23年首度以專輯《姚中二》入圍金曲歌王，他看到入圍名單有青峰、HUSH後，自嘲「我應該是來陪榜沒希望了」，對獎項抱著淡然態度。不過這幾年金曲歌王頒給蛋堡、Leo王，象徵評審對於嘻哈音樂接受度極高，熱狗拿獎機會不低。
曾拿下金曲獎最佳作詞人的饒舌歌手「熊仔」，本次來勢洶洶，作品《PRO》入圍最佳男歌手跟華語專輯等3項大獎，他的文字創作能力與快嘴饒舌，深獲歌迷喜愛。陳建騏透露，今年嘻哈類音樂報名者很多，MC HotDog與熊仔特別吸引評審，相當被看好獲獎。
HUSH曾為張惠妹、孫燕姿、A-Lin、徐佳瑩創作熱門歌曲，而被粉絲笑稱為「集郵天王」，2021、2022年分別以〈安和〉、〈衣櫃歌手〉連莊金曲最佳作曲人，創作能力無庸置疑，這次以專輯《娛樂自己》入圍男歌手等3項獎項，對他來說格外有意義，他表示「近幾年大家覺得對他創作多過於歌手，所以能夠以歌手入圍很開心」，相信他不只能寫歌，也能以歌聲征服評審。
新人「鶴The Crane」（林泰羽）過去是樂團的樂手，長期在幕後擔任製作人，參與許多知名作品的創作，首度入圍同時挑戰最佳新人與最佳男歌手獎，相當獲得關注，他曾經歷生病的低潮朝，聲帶附近發現2、3公分大的惡性甲狀腺瘤，所幸經過開刀後，身體沒有大礙，只需要服藥、定期回診檢查，動完手術後反而歌聲變得更好控制，算是因禍得福。
男歌手入圍者中，對歌迷較陌生的是來自大陸北京的民謠歌手趙雷，他曾在酒吧駐唱、當過流浪歌手，辦過一些小型巡演，2017年因參加湖南衛視《歌手2017》走紅，目前已發行了4張專輯。作品質樸坦誠，多以生活中的細節作為描寫對象，代表作有〈成都〉、〈南方姑娘〉、〈我記得〉等。這次趙雷入圍金曲獎，即使不拿獎，也讓低調的他大大提高知名度。這6位入圍者中，你最期待誰拿下金曲歌王呢？快來為他投下你神聖的一票吧！
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