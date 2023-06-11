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金曲34／青峰入圍7項呼聲高！你最看好誰能拿下歌王寶座？

▲第34屆金曲獎最佳男歌手競爭激烈，入圍的熊仔、青峰、熱狗、鶴、HUSH、趙雷都是能寫能唱的創作歌手。（圖／資料照）
▲第34屆金曲獎最佳男歌手競爭激烈，入圍的熊仔、青峰、熱狗、鶴、HUSH、趙雷都是能寫能唱的創作歌手。（圖／資料照）

記者江芷稜/綜合報導

第34屆金曲獎即將在下月舉行頒獎典禮，「最佳華語男歌手」獎項備受矚目，這次共有青峰、熱狗MC HotDog、HUSH、熊仔、鶴The Crane、趙雷等6人入圍，曾在2020年以《太空人》獲得金曲歌王的青峰，被看好能再次獲得榮耀，究竟最後獎落誰家？《NOWnews今日新聞》舉行網路民調，邀請您為心中最喜愛的男歌手投下一票，投票從今日起，至24日截止。投票請點這裡

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▲「2022 Hit Fm年度十大專輯」榜單出爐，周杰倫、瘦子、徐佳瑩、吳青峰都上榜。（圖／Hit Fm聯播網提供）
▲曾經以蘇打綠獲得最佳樂團，吳青峰單飛後依舊成績亮眼。（圖／Hit Fm聯播網提供）
曾經以蘇打綠3度獲得最佳樂團的青峰，單飛後成績依舊亮眼，這次以專輯《馬拉美的星期二》一舉入圍最佳男歌手等7項大獎，金曲獎評審主席陳建騏肯定他音樂風格多元多變，極具個人魅力，專輯有藝術品的高度，銷量與口碑都有高評價，奪下歌王的呼聲極高，歌迷打趣說：「希望他可以拿下全部獎項，變成吳7封。」

▲熱狗認為新專輯是22年來最滿意的作品。（圖／本色音樂提供）
▲熱狗認為新專輯是出道22年以來最滿意的作品。（圖／本色音樂提供）
堪稱台灣嘻哈教父的熱狗MC HotDog，出道23年首度以專輯《姚中二》入圍金曲歌王，他看到入圍名單有青峰、HUSH後，自嘲「我應該是來陪榜沒希望了」，對獎項抱著淡然態度。不過這幾年金曲歌王頒給蛋堡、Leo王，象徵評審對於嘻哈音樂接受度極高，熱狗拿獎機會不低。

▲「hito音樂獎」熊仔近期沉浸在創作音樂過程中。（圖／Hit Fm提供）
▲熊仔快嘴饒舌功力炸翻演唱會。（圖／Hit Fm提供）
曾拿下金曲獎最佳作詞人的饒舌歌手「熊仔」，本次來勢洶洶，作品《PRO》入圍最佳男歌手跟華語專輯等3項大獎，他的文字創作能力與快嘴饒舌，深獲歌迷喜愛。陳建騏透露，今年嘻哈類音樂報名者很多，MC HotDog與熊仔特別吸引評審，相當被看好獲獎。

▲HUSH入圍本屆金曲獎最佳華語男歌手、最佳華語專輯、年度專輯大獎的肯定。（圖／相信音樂提供）
▲HUSH入圍本屆金曲獎最佳華語男歌手、最佳華語專輯、年度專輯大獎的肯定。（圖／相信音樂提供）
HUSH曾為張惠妹、孫燕姿、A-Lin、徐佳瑩創作熱門歌曲，而被粉絲笑稱為「集郵天王」，2021、2022年分別以〈安和〉、〈衣櫃歌手〉連莊金曲最佳作曲人，創作能力無庸置疑，這次以專輯《娛樂自己》入圍男歌手等3項獎項，對他來說格外有意義，他表示「近幾年大家覺得對他創作多過於歌手，所以能夠以歌手入圍很開心」，相信他不只能寫歌，也能以歌聲征服評審。

▲鶴The Crane曾是樂團樂手，並擔任幕後製作人製作許多知名歌曲。（圖／新樂園音樂提供）
▲鶴The Crane曾是樂團樂手，並擔任幕後製作人製作許多知名歌曲。（圖／新樂園音樂提供）
新人「鶴The Crane」（林泰羽）過去是樂團的樂手，長期在幕後擔任製作人，參與許多知名作品的創作，首度入圍同時挑戰最佳新人與最佳男歌手獎，相當獲得關注，他曾經歷生病的低潮朝，聲帶附近發現2、3公分大的惡性甲狀腺瘤，所幸經過開刀後，身體沒有大礙，只需要服藥、定期回診檢查，動完手術後反而歌聲變得更好控制，算是因禍得福。

▲大陸民謠歌手趙雷2017年參加《我是歌手》暴紅。（圖／翻攝自網路）
▲大陸民謠歌手趙雷2017年參加《我是歌手》暴紅。（圖／翻攝自網路）
男歌手入圍者中，對歌迷較陌生的是來自大陸北京的民謠歌手趙雷，他曾在酒吧駐唱、當過流浪歌手，辦過一些小型巡演，2017年因參加湖南衛視《歌手2017》走紅，目前已發行了4張專輯。作品質樸坦誠，多以生活中的細節作為描寫對象，代表作有〈成都〉、〈南方姑娘〉、〈我記得〉等。這次趙雷入圍金曲獎，即使不拿獎，也讓低調的他大大提高知名度。這6位入圍者中，你最期待誰拿下金曲歌王呢？快來為他投下你神聖的一票吧！

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