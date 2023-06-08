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拿學生證免費吃薯條！頂呱呱99元隱藏優惠嗑呱呱包　起家雞滿額贈

▲畢業季到頂呱呱秀學生證買套餐免費送地瓜薯條，6塊炸雞桶＋2顆呱呱包特價399元，618購物節再挖出momo限定99元隱藏優惠；而起家雞則有消費滿額贈「起多力零錢包」。
▲畢業季到頂呱呱秀學生證買套餐免費送地瓜薯條，6塊炸雞桶＋2顆呱呱包特價399元，618購物節再挖出momo限定99元隱藏優惠；而起家雞則有消費滿額贈「起多力零錢包」。

記者蕭涵云/綜合報導

畢業季拿學生證吃優惠！到頂呱呱秀出學生證買套餐免費送地瓜薯條，6塊炸雞桶＋2顆呱呱包特價399元，618購物節再挖出99元隱藏優惠，攜手momo推出多種99元點心組合。而起家雞歡慶來台七週年，祭出消費滿額贈「起多力零錢包」。

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📌頂呱呱畢業季套餐！199元起優惠
頂呱呱即日起至6月18日，推出2款畢業季套餐，「畢業狂歡桶」原味雞腿3支＋原味炸雞3塊＋呱呱包2顆＋地瓜薯條1份＋可口可樂1.25L (1瓶)，特價399元（原價589元）。「犒賞獨享餐」原味雞腿2支＋辣味炸雞2塊＋可口可樂(M)，特價199元（原價293元）。

提醒大家，原味炸雞部位隨機供應、無法指定；全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店不參與。

📌秀學生證買頂呱呱套餐！免費吃地瓜薯條
頂呱呱即日起至6月18日，至頂呱呱出示學生證，購買上述畢業季套餐或超值套餐，免費送「地瓜薯條」1份。

▲頂呱呱畢業季套餐特價199元起。（圖／頂呱呱提供）
▲頂呱呱畢業季套餐特價199元起。（圖／頂呱呱提供）
📌頂呱呱99元點心隱藏優惠　618購物節momo限定
即日起至6月30日，618購物節momo限定開賣頂呱呱99元點心隱藏優惠。提醒大家，僅限momo平台下單頂呱呱電子票券使用；票券使用期限至2023年12月31日；僅能於全台頂呱呱「街邊」門市兌換，百貨商場不適用。
◾️「呱呱超值99組」呱呱包1顆＋地瓜薯條1份＋可口可樂(M)1杯，特價99元（原價160元）。
◾️「點心超值99組」呱呱包1顆＋地瓜薯條1份＋甜甜包2顆，特價99元（原價160元）。
◾️「肉肉超值99組」原味雞腿1支＋甜甜包2顆＋地瓜薯條1份，特價99元（原價160元）。
◾️「呱包愛好者」呱呱包2顆，特價99元（原價130元）。
◾️「地瓜愛好者」地瓜薯條2份，特價69元（原價120元）

▲起家雞歡慶來台七週年，消費滿額贈送「起多力零錢包」。（圖／翻攝自起家雞官網）
▲起家雞歡慶來台七週年，消費滿額贈送「起多力零錢包」。（圖／翻攝自起家雞官網）
📌起家雞七週年！消費滿額贈「起多力零錢包」
起家雞歡慶來台七週年，即日起至6月30日，內用 / 外帶 / 外送，單筆消費滿1200元，贈送「起多力零錢包」乙個，共有紅、黃、黑、白四款。提醒大家，贈品不得挑選，數量有限、送完為止；不可累贈；UberEats外送恕不參與。

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