拿學生證免費吃薯條！頂呱呱99元隱藏優惠嗑呱呱包　起家雞滿額贈

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頂呱呱即日起至6月18日，推出2款畢業季套餐，「畢業狂歡桶」原味雞腿3支＋原味炸雞3塊＋呱呱包2顆＋地瓜薯條1份＋可口可樂1.25L (1瓶)，特價399元（原價589元）。「犒賞獨享餐」原味雞腿2支＋辣味炸雞2塊＋可口可樂(M)，特價199元（原價293元）。
提醒大家，原味炸雞部位隨機供應、無法指定；全台門市販售，除劍潭店/桃園機場店不參與。
📌秀學生證買頂呱呱套餐！免費吃地瓜薯條
頂呱呱即日起至6月18日，至頂呱呱出示學生證，購買上述畢業季套餐或超值套餐，免費送「地瓜薯條」1份。
📌頂呱呱99元點心隱藏優惠 618購物節momo限定
即日起至6月30日，618購物節momo限定開賣頂呱呱99元點心隱藏優惠。提醒大家，僅限momo平台下單頂呱呱電子票券使用；票券使用期限至2023年12月31日；僅能於全台頂呱呱「街邊」門市兌換，百貨商場不適用。
◾️「呱呱超值99組」呱呱包1顆＋地瓜薯條1份＋可口可樂(M)1杯，特價99元（原價160元）。
◾️「點心超值99組」呱呱包1顆＋地瓜薯條1份＋甜甜包2顆，特價99元（原價160元）。
◾️「肉肉超值99組」原味雞腿1支＋甜甜包2顆＋地瓜薯條1份，特價99元（原價160元）。
◾️「呱包愛好者」呱呱包2顆，特價99元（原價130元）。
◾️「地瓜愛好者」地瓜薯條2份，特價69元（原價120元）
📌起家雞七週年！消費滿額贈「起多力零錢包」
起家雞歡慶來台七週年，即日起至6月30日，內用 / 外帶 / 外送，單筆消費滿1200元，贈送「起多力零錢包」乙個，共有紅、黃、黑、白四款。提醒大家，贈品不得挑選，數量有限、送完為止；不可累贈；UberEats外送恕不參與。