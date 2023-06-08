「靈芝草人」母病逝爆爭產糾紛！昔日童星做服務業遭家人嫌沒面子
1987年經典武俠劇《靈山神劍》中，台詞只有一句「哎呀呀」的靈芝草人讓觀眾留下深刻印象，飾演靈芝草人的廖威凱（凱凱）也成為家喻戶曉的童星，事實上，廖威凱的母親為資深廣播人陳麗秋，姊姊林秀芳、林薇也是演員，陳麗秋於今年2月病逝，兒女糾紛卻陸續浮上檯面，廖威凱昔日上節目受訪談到爸媽的片段也被挖出。
記者賴禹妡/綜合報導
陳麗秋今年2月病逝，林薇第一時間受訪時提到廖威凱很神秘，只和其中一個姊姊聯絡，媽媽後事也是由兩個姊姊處理，「媽媽今天走了，但她最愛且唯一的兒子，還沒有出現。只能替媽媽感到悲哀」。廖威凱得知後在臉書反擊，表示自己去年11月打完疫苗第三劑之後身體不適一週，之後送急診診斷出心臟衰竭，在加護病房住了5天才出院，現在心臟功能只有一般人的六分之一，身體狀況難以負荷，但林薇卻利用母親名氣炒新聞，「妳就發啊，硬要扯到我幹嘛」。
林秀芳近日則上節目《命運好好玩》指出，母親才剛過世不久，住在國外的妹妹就急著分家產，她還發現有人暗自分次搬運帳戶裡的錢，直呼人性真的好可怕。而廖威凱2年前上節目《新聞挖挖哇》的片段被挖出，他透露自己曾做過停車開單員、量販店收銀員、咖啡廳打工、經營手搖店等各種服務業工作，但卻時常被家人反對，爸爸甚至還覺得沒面子，讓他覺得不受支持，「我今天也是不偷不搶，那我做這個（停車開單員）跟你的面子有什麼關係」。
廖威凱坦言，覺得自己是為了長輩而活，看到父母看待他生活的態度「心裡蠻不舒服」，他在國二那年為了升學息影，近年會想復出演藝圈也是因為爸媽老年後身體不好，但感覺得出還是對自己抱有星夢，因此他還是選擇順著爸媽的意思，「照著他們的期望來做」。