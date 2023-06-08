幼兒園疑餵安眠藥！新北教育局：即日廢止設立許可、裁罰最高15萬
針對新北市板橋某私立幼兒園爆發老師餵食幼童含有「巴比妥」三級管制藥品事件，新北市議會國民黨團今（8）日召開記者會，邀集新北市教育局、衛生局、社會局、警察局、法制局等局長列席報告，針對案發後市府相關作為說明清楚。教育局長張明文在會場表示，幼兒在園竟然檢出藥物反應，已違反幼兒教育及照顧法，宣布即日起廢止設立許可，並依法裁罰最高罰鍰15萬元。
記者吳嘉億／新北報導
張明文在報告時先說明整起事件市府的處理時序，強調是在5月15日當天接獲教保人員有疑似餵藥的事件後，便立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，社會局主動報請新北地檢署啟動司法調查。
張明文表示，教育局當天也立即到園稽查，社會局啟動一對一個案追蹤，司法機關5月18日到園搜索，後續皆全面配合司法偵辦，因為有家長反應，想了解孩子健康狀況及採檢需求，5月22日起教育局先後主動提供採檢窗口，給家長免費採檢。
張明文補充說明，6月1日起配合司法偵辦進度，因個案增加教育局主動關心幼兒健康，鼓勵家長採檢，衛生局主動協調醫院辦理「到園檢驗」專案，6月5日衛生局安排土城醫院醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55位幼兒家長的檢驗意願，有16位同意採檢，加上先前的孩童，檢驗結果28位學童中，有8位學童呈現微量反應，將由市立土城醫院做為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。
張明文最後強調，針對此案社會局已發文新北地檢署提出獨立告訴，保障幼兒權益；另外教育局也請司法機關加速偵辦，一併建議檢驗毛髮部分，後續主動媒合律師訴訟服務，強力監督私幼須承擔應負之法律責任及賠償。
※【NOWnews 今日新聞
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