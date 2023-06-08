新北市府爆性騷案　男員工申訴遭同性主管上下其手

幼兒園疑餵安眠藥！新北教育局：即日廢止設立許可、裁罰最高15萬

▲針對私立幼兒園爆發老師餵食幼童安眠藥事件，新北市府教育局長張明文宣布即日起廢止設立許可，並依法裁罰最高罰鍰15萬元。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
▲針對私立幼兒園爆發老師餵食幼童安眠藥事件，新北市府教育局長張明文宣布即日起廢止設立許可，並依法裁罰最高罰鍰15萬元。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）

記者吳嘉億／新北報導

針對新北市板橋某私立幼兒園爆發老師餵食幼童含有「巴比妥」三級管制藥品事件，新北市議會國民黨團今（8）日召開記者會，邀集新北市教育局、衛生局、社會局、警察局、法制局等局長列席報告，針對案發後市府相關作為說明清楚。教育局長張明文在會場表示，幼兒在園竟然檢出藥物反應，已違反幼兒教育及照顧法，宣布即日起廢止設立許可，並依法裁罰最高罰鍰15萬元。

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▲針對私立幼兒園爆發老師餵食幼童安眠藥事件，新北市議會國民黨團召開記者會，邀集新北市府相關單位列席報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
▲針對私立幼兒園爆發老師餵食幼童安眠藥事件，新北市議會國民黨團召開記者會，邀集新北市府相關單位列席報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
張明文在報告時先說明整起事件市府的處理時序，強調是在5月15日當天接獲教保人員有疑似餵藥的事件後，便立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，社會局主動報請新北地檢署啟動司法調查。

張明文表示，教育局當天也立即到園稽查，社會局啟動一對一個案追蹤，司法機關5月18日到園搜索，後續皆全面配合司法偵辦，因為有家長反應，想了解孩子健康狀況及採檢需求，5月22日起教育局先後主動提供採檢窗口，給家長免費採檢。

張明文補充說明，6月1日起配合司法偵辦進度，因個案增加教育局主動關心幼兒健康，鼓勵家長採檢，衛生局主動協調醫院辦理「到園檢驗」專案，6月5日衛生局安排土城醫院醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55位幼兒家長的檢驗意願，有16位同意採檢，加上先前的孩童，檢驗結果28位學童中，有8位學童呈現微量反應，將由市立土城醫院做為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。

張明文最後強調，針對此案社會局已發文新北地檢署提出獨立告訴，保障幼兒權益；另外教育局也請司法機關加速偵辦，一併建議檢驗毛髮部分，後續主動媒合律師訴訟服務，強力監督私幼須承擔應負之法律責任及賠償。

▲私立幼兒園爆發老師餵食幼童安眠藥事件，由新北市議會國民黨團召開記者會邀集包含警察局等相關單位列席報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
▲私立幼兒園爆發老師餵食幼童安眠藥事件，由新北市議會國民黨團召開記者會邀集包含警察局等相關單位列席報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
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