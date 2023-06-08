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新北幼兒園驚傳教師餵毒　時力批市政擺爛2個月、侯友宜別想卸責

▲新北幼兒園驚傳教師餵毒，時代力量批新北市政擺爛兩個月，市長侯友宜別想卸責。（資料照 ／記者吳嘉億攝）
▲新北幼兒園驚傳教師餵毒，時代力量批新北市政擺爛兩個月，市長侯友宜別想卸責。（資料照 ／記者吳嘉億攝）

記者呂炯昌／台北報導

新北市近日傳出有幼兒園教師疑似為方便管理，餵食多名幼童管制藥品，今（8）日上午，檢方前往幼兒園以及教師住處進行搜索，並訊問園長在內的8名教職員，新北市長侯友宜稍早則回應「此議題是社會事件，不應該延伸成政治性議題」。對此，時代力量今（8）日痛批，侯友宜只顧選總統、放生新北市民。

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時代力量發言人余佳蒨批評，事件爆發至今新北市政府已經擺爛2個月，已有多名幼童的尿液確實驗出藥物殘留，報案家長人數也不斷擴增，侯友宜竟然還拿政治攻擊來搪塞，只顧選總統、放生新北市民。

余佳蒨提到，立委王婉諭先前對此召開記者會，強調新北市政府的處理流程又慢又糟，4月份就接獲家長申訴，卻拖到6月5日才至幼兒園藥檢。目前檢調都已經啟動調查，新北市教育局卻依然怠惰，至今無法給出事發幼兒園的完整教師名單，也仍有許多家長未接獲市府的聯繫與協助，孤立無援。

余佳蒨強調，這起虐兒案件非常離譜，家長人心惶惶，不知還有多少孩子曝險，教育局卻等到事件鬧上媒體版面，才終於趕緊喊查。面對惡劣的幼兒園業者，家長難以自力救濟，侯友宜別再忙著推卸責任，趕緊補破網，加速擴大調查、主動協助採檢，並協助媒合受害孩童至其他園所，不要放任各局處互踢皮球。

前新北市副發言人、現任國民黨市議員戴湘儀表示，希望檢調與法院速審速決，行政調查同樣應該在短時間內完成，同時要對加害的幼保員以及該園負責人處以最嚴厲的停業，未來更要確保相關人員依法不能再從事兒少工作與開設兒少機構。

戴湘儀要求，市府應至少每日一次主動說明相關調查進度與後續作為，減少民眾恐慌，並立即針對全市所有托嬰中心與幼兒園硬體與人員進行抽查，確保兒少有安全成長與學習的環境。新北市政府應協助受害家長進行團體訴訟，向園方及加害者求償，以維護權益。

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