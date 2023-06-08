指控曾遭傅崐萁性騷擾！董成瑜：看國民黨怎麼處理

我是廣告 請繼續往下閱讀
董成瑜說：「我們最近這波#MeToo對台灣社會是很好的事情，90年代女性運動到現在這麼多年，速度還是不快」，她指出，就算是近期願意發言的女性，都算有稍微權力者，但在「八尺門的辯護人」中描繪的外籍移工，是連一點點權力都沒有，在台灣社會普遍容易被欺壓、性騷擾、性侵害。
董成瑜說，她被這個故事打動的原因，就是因為很真實的描繪「當有權力者與沒權力者命運交織一起時」會發生什麼事，「每次在機場看到有一大群印尼或菲律賓來的人，看起來對未來充滿期待時，我都會很感傷，他們會面對怎麼樣的未來，希望大家可以藉由這齣戲看到這些人」。
董成瑜強調：「台灣太崇尚成功，會特別景仰有錢有勢的人，就會有權勢者覺得，大家很喜歡我、崇拜我，所以沒有辦法自制，就會變成災難，這（#MeToo）只是剛剛開始，雖然不知道未來會發生什麼事情，但對台灣是好的」。
在「八尺門的辯護人」飾演執政黨立委黨團總召的黃健瑋，先前也在掀起台版#MeToo運動的影集「人選之人－造浪者」扮演關鍵角色，他坦言#MeToo事件存在社會已久、發生在所有人生活周遭，只是近期才一件件被揭露看見，他認為如何預防才是重點，而這要從教育著手，「只是介紹第二性徵的健康教育教不會孩子任何東西，希望政府能在推動、研究，而男生的力量也要學會如何被節制」。（編輯：李亨山）1120608