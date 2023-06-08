街拍成婚外情鐵證！中國國企老總出差牽小三被抓包 兩人均被停職
中國抖音平台上流行街拍路人美女，但日前一則街拍影片卻掀起軒然大波，影片中穿著桃紅色洋裝的女子，身旁所牽的男子為中國石油北京寰球工程項目管理公司的執行董事兼總經理胡繼勇，而胡繼勇早已結婚，但這位女子卻不是他的老婆。街拍短片意外成為婚外情鐵證，寰球項目管理公司於7日晚間宣布將胡繼勇免職，等待接受調查。寰球項目管理公司也證實，疑似與胡繼勇婚外情的女子也是公司職員，目前同樣遭到停職等待調查。
記者倪浩軒/綜合報導
兩人被拍影片在網路瘋傳，影片中兩人當街牽手散步，神態親暱，笑語盈盈，完全就是一副情侶的模樣。按照寰球項目管理公司官方行程，胡繼勇前往成都出差，是為了探視第一線工作人員，不料卻被拍到與女子在熱鬧的市區中逛街。
國企高管與小三拍拖成為討論話題，眼見事態無法平息，寰球項目管理公司發出公告，表示已免去胡繼勇執行董事兼總經理、黨委書記等職務，將等待接受公司紀律委員調查，後續將根據調查結果進一步處置。寰球項目管理公司將胡繼勇的有關報導從公司的微信公眾號刪除，甚至把公司的微信公眾號也註銷，似乎想藉此躲避輿論的抨擊。
而根據《大風新聞》報導，寰球項目管理公司證實了與胡繼勇牽手的那位女子，是公司內的一位員工，目前也已經停職等待接受調查，後續有任何進度會再讓外界知曉。另外曾傳出該女子的父親是中國石油大學的教授，不過中國石油大學已經否認。
《澎湃新聞》報導指出，由於兩人之間存在公司領導與員工下屬的關係，因此整件事不只是件桃色新聞，更讓外界質疑，寰球項目管理公司內部是否存在權利與性交易間的腐敗關係，不光是將兩人停職就能應付過去。