新公司派劉偉龍當選董座 泰山詹景超：選舉無效、不予承認
泰山經營權之爭未完？泰山公司今（8）日召開董事會改選董事長，後推選結果由董事會改選獲選最高票的新公司派董事劉偉龍擔任，但原公司派董事長詹景超下午召開記者會反擊，表示5月31日股東會的董事改選過程涉及舞弊作票，已提出選舉無効之訴，智慧財產及商業法院訂於6月19日開庭審理，故泰山經營權歸屬，需等法院判決後才有定論，對於今早的選舉結果，「泰山公司不予承認。」
記者鄭妤安／台北報導
泰山公司今早召開董事會改選董事長，原公司派的詹家三席董事全數未到，最後推選結果由董事會改選獲選最高票的新公司派董事劉偉龍擔任，據新公司派聲明表示，早上董事陸續抵達開會地點時，赫然發現泰山公司總管理處大門深鎖，門外聚集大批宣稱為泰山員工的不明人士阻擋董事會進行。
泰山原公司派稍早對於選舉結果發出聲明回應，首先指出，由於5月31日選舉過程中，爆出多出5300萬權數，約占總投票權數的1.3%，明顯有狂灌幽靈選票的弊端，而獨董當選人與落選人之間的差距，甚至小於0.2%，已明顯足以影響選舉結果；因此泰山公司堅持必須透過法院判決，以還原真相，釐清是否涉及作票。
泰山大股東景勛公司對選舉過程涉及舞弊作票，已提出選舉無効之訴，智慧財產及商業法院訂於6月19日開庭審理，故泰山經營權歸屬，需等法院判決後才有定論，因此對於今早的選舉結果，「泰山公司也不予承認。」