今日廣場》朱吉俊／哪個政黨真心面對性騷擾？

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筆者的說法並非坦護民進黨，而是具體歡察得出的結論。台南市近來接連傳出內部人員涉入性騷擾，包括台南市政府前副發言人易俊宏、新聞及國際關係處羅紹齊、遭踢爆曾對同性或異性「毛手毛腳」。事情爆發後，台南市府並未迴避，而是在第一時間處理問題、啟動調查，依性騷擾防治法辦理。
被指控對同性性騷擾的羅紹齊，過去是藍營的鐵桿支持者，曾是國民黨青年軍，受訪時表示尊敬前總統馬英九、前國民黨主席洪秀柱都，直到2020年才剪國民黨黨證，他進入台南市府工作是透過公開招聘程序，和民進黨並無關係。如果按照國民黨立委參選人徐巧芯的標準，羅紹齊是「性騷慣犯」「遛鳥俠」，當時國民黨怎麼亳無作為？還是國民黨對性騷擾的態度，只是拿來對民進黨潑髒水、覺得「撿到槍」？
國民黨處理性騷擾事件的態度，從黨內最大的「母雞」侯友宜就能看得出來。最近新北市政府也傳出，水利局某男主管涉嫌對男下屬以拍屁股、摟腰、摸胸等方式性騷擾，市府在5月3日接獲職員申訴之後，處理方式竟然是男部屬請假在家休息中，主管則照常工作。試問，這種處理方式，看在其他人眼裡會怎麼想？受害者待在家裡、遠離職場，加害者卻好像沒事一樣繼續上班過日子。而且，假設加害者若是慣犯，辦公室其他男性同仁難道不會擔心、害怕嗎？
侯友宜主政下的新北市府，最會的就是「大事化小、小事化無」，碰到事情「冷處理、假裝沒看見」向來是侯市府慣用手法。2020年7月發生的新北市府衛生局林姓員工輕生案，這位員工因遭前公司「五甘心物理治療所」老闆廖泰翔性侵，遭到衛生局「突襲式約談關懷」，疑似在壓力之下於約談當晚輕生。此事發生在侯友宜市長任內，但他從未就此道歉、未懲處失職人員，更沒有向議會提出任何調查報告。侯友宜面對一名遭性侵、權勢壓迫的市府同仁輕生態度冷血，結果在民進黨爆出性騷擾醜聞時，第一時間酸言酸語譏諷賴清德，請侯友宜記住一件事，台灣社會不是只有拼選舉重要，好嗎？
民進黨在這波性騷擾風波中，受到重大打擊，但若能大刀闊斧改革，就能把危機化為轉機。民進黨檢討過後，黨主席賴清德抱著壯士斷腕的決心撂下重話，黨務主管若隱匿案件不報，如查證屬實一律開除，永不任用，情節嚴重者移送法辦。民進黨迅速處理，從錯誤中學習、記取教訓，作為未來改革性平機制的養份。反觀侯友宜仍在「侯侯作代誌」、「歲月靜好」，難怪民調直直落。畢竟空話說多了，總有被看破手腳的一天，侯友宜與其不斷跳針一堆空話，不如「走正道、做實事」，專心市政卡實在，至於總統大位，就別想了吧！
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