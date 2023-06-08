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太妍演唱會「票價、座位圖」出爐！分5種價位　全場採實名制

▲太妍將在6月24日下午4時登上小巨蛋開唱，主辦單位昨晚終於公布演唱會票價及座位圖，且為了保障粉絲的權益全場採實名制。（圖／翻攝自太妍IG）
▲太妍將在6月24日下午4時登上小巨蛋開唱，主辦單位昨晚終於公布演唱會票價及座位圖，且為了保障粉絲的權益全場採實名制。（圖／翻攝自太妍IG）

記者賴禹妡/綜合報導

韓國女團「少女時代」隊長太妍《The ODD Of LOVE》巡迴演唱會即將輪到台北場！太妍將在6月24日下午4時登上小巨蛋開唱，主辦單位昨（7）晚終於公布演唱會票價及座位圖，且為了保障粉絲的權益全場採實名制，讓粉絲們得知後興奮不已。 

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▲「少女時代」太妍6月來台。（圖／超級圓頂）
▲太妍5月11日就宣布來台消息，但售票時間延遲至6月10日。（圖／超級圓頂）
太妍5月11日就宣布來台消息，她即將在6月24日下午4時登上台北小巨蛋開唱，不過主辦單位「超級圓頂」表示為了配合《文化創意產業發展法》新修規定上路，售票時間將延遲至6月10日，相關資訊也遲遲未露出。 

昨日晚間超級圓頂終於在臉書公布太妍演唱會的售票公告，門票有5種價位，分別為1樓特區（座位）6500元、2樓座位區5800元，3樓座位區則是有分3800元、3200元及800元，6月10日下午13時26分起將在KKTIX啟售。 

▲超級圓頂昨晚公布太妍《The ODD Of LOVE》巡迴演唱會台北場票價及座位圖，門票有5種價位，全場採實名制。（圖／翻攝自「超級圓頂」臉書）
▲超級圓頂昨晚公布太妍《The ODD Of LOVE》巡迴演唱會台北場票價及座位圖，門票有5種價位，全場採實名制。（圖／翻攝自「超級圓頂」臉書）
太妍演唱會採全場實名制，粉絲在購票時需填所有入場人的姓名、身分證件號碼（含身分證、護照、居留證等由公部門所發證件）以及手機號碼，且每位會員限購3張，其中1張須為購票會員本人，經查若有重複實名購票者，主辦單位及KKTIX有權取消該票券，取票方式可在全家便利商店及現場取票。 

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