郭雪芙遇色狼性騷擾「耳邊吐悄悄話」　1線索指向合作男星

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鍾承翰飾演寡言拘謹的企業家，與他私下陽光開朗的形象有很大落差，他坦言：「拍攝時稍微辛苦一點，因為角色太拘謹了，太多事情喜歡隱藏起來，拍攝心境上會比較ㄍㄧㄣ。」袁子芸飾演富家千金，劇中對鍾承翰主動示愛、獻吻，問她現實中也會勇於追愛嗎？她表示：「我遇到喜歡的人會主動出擊，但是沒有角色那麼勇敢和直接，甚至被拒絕後還持續進攻。」
唐振剛飾演渣男老公，有場想要侵犯郭雪芙的重頭戲，他也坦言，全劇最挑戰的部分就是與郭雪芙的親密戲，「我跟男生演親密戲經驗比較多，對女生容易擔心對方心裡不舒服、放不開，我可以打打殺殺、跑來摔去，但跟女生的親密戲比這些都還要難。」那場戲拍了8個多小時，唐振剛到現場一口飯都吃不下，還有一場與郭雪芙的蜜月親密戲，他緊張到滿身大汗，連郭雪芙都問他：「你怎麼這麼燙啊？」
葛蕾拆散唐振剛、郭雪芙，賞郭雪芙一巴掌，她透露自己不怕拍被打的戲，但最怕拍打人的戲，「拍攝多少有套招，但是演戲時，我們不是武打演員，所以不會完全一樣，人家打我沒關係，但我很怕打人，拍戲不會真的下重手，打到了、NG了就說聲對不起了。」柯淑勤飾演「太后型」媽媽，被問自己現實生活中是否對於子女過於控制？柯淑勤笑喊：「我是自由派，讓他們自由生長！」
Ｗ劇場《因為你如此耀眼》由時創影業總經理賴聰筆擔任總製作人，方孝仁擔任製作人，導演洪伯豪帶領耀眼團隊、葉瀞嬬擔任編劇，郭雪芙、范少勳、鍾承翰、蔡黃汝、張玉嬿、卜學亮、柯淑勤、傅雷、葛蕾、謝其文、唐振剛、袁子芸、古昀昀、邱木翰、林孫煜豪、徐愷伶等實力派演員主演，6月11日起每周日晚間8點東森戲劇台40頻道首播、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集，晚間12點在Netflix、LINE TV一次上架2集。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110