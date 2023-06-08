台版熔爐！國小校長遭控長期性騷擾學生 南投地檢署分他字案偵辦
南投某國小校長遭到指控，多年來長期性騷擾女學生，南投縣教育處要求校長請假等待調查，今（8）日南投地檢署表示，已指派婦幼專組主任檢察官張桂芳分他案偵辦，警方會針對被害人進行查證，釐清相關刑事責任。
記者孫唯容／綜合報導
南投一名莊姓小姐在立委蔡培慧陪同下，召開記者會控訴，自己在28年前，就讀南投縣某國小六年級時，遭到劉姓老師摸大腿、強壓上身，而這名劉姓「青年返鄉，優秀有為的教師」受到家長十足的信任，因此有多人報名參加劉姓老師的課後家教班補習，課後補習結束後，也信任老師讓他接送返家，豈料卻成為他性騷擾女同學的契機。
事件沉寂多年，劉姓老師的惡行未遭披露，目前已是國小校長；對此，該名校長昨天喊冤稱「如果這些是真的，我有辦法活到現在嗎？」但自己會靜待司法調查，保持緘默。
南投縣府教育處也表示，已要求這名校長先請假，並依據性別平等教育法規定成立調查小組，進行性別平等調查，以釐清案情。
今天南投地檢署指派婦幼專組主任檢察官張桂芳分他案偵辦，並責成南投縣政府警察局婦幼警察隊以最快速度與被害人及有關機關進行查證，儘速釐清是否涉有刑事責任。
※【NOWnews 今日新聞
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