中捷運精進措施　市府：持續優化讓市民更安心

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黃崇典今率領交通局、法制局及新聞局先至捷運市政府站了解車站緊急設備，接著搭乘捷運視察隨車員及列車精進措施執行情形，並實際操作車廂緊急對講機與行控中心對話，隨後前往中捷公司巡視行控中心及聽取簡報。黃崇典表示，中捷相關安全措施的改善必須提前準備並不斷驗證、精進及優化；宣導內容、方式務必讓每一位旅客了解。
中捷公司表示，在詳細檢視事故過程並深切檢討後，提出9項精進措施，分別為險阻手勢標準化、停靠月台尚未出發列車暫停列車發車方式、隨車人員值勤包擺放配置優化、隨車人員指差確認、駕駛台蓋板蓋上但不上鎖、緊急作業程序標誌調整及列車與車站安全設備宣導、第三軌或車站設備電力異常時處理方式、第三軌及車站設備電力伴隨異常時處理方式、旅客完成疏散後的搜救方式。
中捷公司也持續滾動檢討及調整措施，例如為縮短隨車員按壓駕駛台緊急煞車按鈕的時間，先前暫時將駕駛台蓋板全時段開啟，而在隨車員完成「開蓋按壓」訓練後，開啟蓋板、按壓緊急煞車按鈕只需3秒，因此自6月6日起調整為蓋板蓋上但不上鎖。
中捷公司指出，配合精進措施上路，從5月中旬至今，包括站務員、保全、隨車員及行控中心人員等，共385人次已完成相關教育訓練及演練，並在6月3日凌晨舉辦大型異物入侵模擬演練，模擬塔吊吊臂掉落至軌道區，加強人員緊急應變能力。
此外，2項設備精進方案則為增設月台緊急停車按鈕、智慧型障礙物辨識裝置，中捷公司表示，預計9月開始安裝月台緊急停車按鈕，明年初完工；至於智慧型障礙物辨識裝置，因國內外軌道界目前尚無完整且有實績的設計，已規劃1個月內邀集各軌道業及廠商研討系統研發方向並尋求最適宜且可靠的技術。