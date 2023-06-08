台大「林智堅條款」上路！同系所3年2人遭撤學位將啟動調查

斯洛伐克經濟部政次：台灣是歐洲以外最大外資　遺憾太晚來台

▲外交部發言人劉永健、斯洛伐克經濟部次長史維茲（Peter Svec）、斯洛伐克外交和歐洲事務部全球經濟政策司長柯爾切克（Manuel Korček）、斯洛伐克大使李南陽（圖／記者邱新博攝）
▲外交部發言人劉永健、斯洛伐克經濟部次長史維茲（Peter Svec）、斯洛伐克外交和歐洲事務部全球經濟政策司長柯爾切克（Manuel Korček）、斯洛伐克大使李南陽（圖／記者邱新博攝）

記者邱新博／台北報導

斯洛伐克經濟部次長史維茲（Peter Svec）4日率團訪台，今（8）日召開記者會發布成果。他指出，台灣是歐洲國家之外的最大外資，而台斯的投資金額也無關乎金額或投資頻率，而是共享的民主、自由價值；他還說，到了54歲才第一次來到台灣，他感到不好意思。

我是廣告 請繼續往下閱讀
斯洛伐克經濟部政務次長史維茲（Peter Svec）率領的26人訪問團於4日清晨抵台，訪問團在台停留至9日，來台期間與經濟部共同召開「第三屆台斯跨部會經濟合作諮商會議」，並與跨部會簽署8項MOU，近日還拜訪鴻海、台達電與經緯航太等公司，盼望深化與台灣合作。

史維茲表示，今年是台斯互設代表處20週年，過去數年來台斯關係持續深化，他很遺憾到54歲才首度踏上台灣，他下次訪台一定要至少待上1週。

史維茲表示，台灣是非歐洲區國家投資斯國最多者之一，但投資重點不只是金額或頻繁程度，背後還有很多價值考量。


史維茲表示，訪團來台除了尋求台灣的投資與高科技產業知識，斯國也是歐盟國與北約成員，位處歐元區、申根區，距離維亞納車程僅40分鐘，布達佩斯150分鐘車程，對於投資者擁有良好的地理位置與互惠條件，也可幫助台商拓展對歐洲國家的貿易。


史維茲強調，投資的重點不只是金額與頻率、經濟，往往承載更多價值。斯洛伐克非常注重外資來自什麼國家、代表什麼價值，而斯洛伐克與台灣共享民主與自由的價值，未來更期待雙方能夠擴大合作人道援助烏克蘭，協助重建。


對於供應鏈議題，媒體詢問歐盟多國思考降低對俄、中等國的經濟依賴。史維茲表示，過去斯國很依賴俄羅斯能源，現在斯國與歐盟各國針對能源或關鍵原料來源，都在設法分散風險，斯國願與任何國家深化經濟合作，但希望來源多元化，並朝綠色能源與數位經濟轉型。

談到台斯經濟合作領域，史維茲強調，半導體非常重要，此次工研院、斯國國家科學研究院、斯國大學簽署了半導體相關MOU，將合作進行半導體研發，詳細企業合作計劃雖還無法提供，但他認為這是個很好的起點。

斯洛伐克外交和歐洲事務部全球經濟政策司長柯爾切克（Manuel Korček）說，斯洛伐克是歐洲人均汽車產量最多的國家，550萬人的人口每年生產100萬兩車，認為斯洛伐克和台灣在電動車、綠色能源與淨零碳排具有非常多潛在合作機會。

郭台銘獨立參選總統？陳玉珍坦言「無法判斷」：他會深思熟慮

中捷運精進措施　市府：持續優化讓市民更安心

美國務卿布林肯數週內造訪北京？中國外交部回應了

美、加軍艦遭共艦近距離挑釁　外交部：中方行徑危險無助區域安全

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀