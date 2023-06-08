斯洛伐克經濟部政次：台灣是歐洲以外最大外資　遺憾太晚來台

我是廣告 請繼續往下閱讀
史維茲表示，今年是台斯互設代表處20週年，過去數年來台斯關係持續深化，他很遺憾到54歲才首度踏上台灣，他下次訪台一定要至少待上1週。
史維茲表示，台灣是非歐洲區國家投資斯國最多者之一，但投資重點不只是金額或頻繁程度，背後還有很多價值考量。
史維茲表示，訪團來台除了尋求台灣的投資與高科技產業知識，斯國也是歐盟國與北約成員，位處歐元區、申根區，距離維亞納車程僅40分鐘，布達佩斯150分鐘車程，對於投資者擁有良好的地理位置與互惠條件，也可幫助台商拓展對歐洲國家的貿易。
史維茲強調，投資的重點不只是金額與頻率、經濟，往往承載更多價值。斯洛伐克非常注重外資來自什麼國家、代表什麼價值，而斯洛伐克與台灣共享民主與自由的價值，未來更期待雙方能夠擴大合作人道援助烏克蘭，協助重建。
對於供應鏈議題，媒體詢問歐盟多國思考降低對俄、中等國的經濟依賴。史維茲表示，過去斯國很依賴俄羅斯能源，現在斯國與歐盟各國針對能源或關鍵原料來源，都在設法分散風險，斯國願與任何國家深化經濟合作，但希望來源多元化，並朝綠色能源與數位經濟轉型。
談到台斯經濟合作領域，史維茲強調，半導體非常重要，此次工研院、斯國國家科學研究院、斯國大學簽署了半導體相關MOU，將合作進行半導體研發，詳細企業合作計劃雖還無法提供，但他認為這是個很好的起點。
斯洛伐克外交和歐洲事務部全球經濟政策司長柯爾切克（Manuel Korček）說，斯洛伐克是歐洲人均汽車產量最多的國家，550萬人的人口每年生產100萬兩車，認為斯洛伐克和台灣在電動車、綠色能源與淨零碳排具有非常多潛在合作機會。