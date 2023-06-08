雨神賴著不走！週末雨區擴大炸更兇 連續7天「全台濕透」
台灣從明（9）日開始，即將進入「多雨」的天氣型態，週末後降雨情況越來越明顯，尤其下週幾乎全台在各個時段都有降雨發生，和本週午後才會出現的雷陣雨差別非常大，中央氣象局提醒民眾，劇烈天氣已經快要出沒，外出請攜帶雨具，做好路上碰到雨的準備。
記者張志浩/綜合報導
氣象局說明，明日台灣各地仍以「午後雷陣雨」為主。但北台灣會開始出現不限午後發生的局部短暫陣雨、雷雨；週末兩天，降雨熱區擴展至「中部以北、東北部」，南台灣的雨勢也開始不限午後，全天都會有局部短暫陣雨、雷雨。
氣象局提及，鋒面、偏南風、低壓帶及西南風的水氣，將會接續影響週末和下週的天氣，天氣狀態由午後雷陣雨，演變成不定時短暫陣雨或雷雨，同時有局部大雨的機率，尤其「短延時強降雨」不定時出現，雖然一天當中仍有降雨空檔，但勢必和本週一到四的天氣有所區別，外出記得攜帶雨具，做好路上碰到雨的準備。
此外，今年第3號颱風「谷超」，目前路線會在琉球海域往北、東北移動遠離台灣，對台灣無直接影響，但在明天開始有長浪，明日至下週日（6月11日），東半部、恆春半島及基隆北海岸逐漸有長浪影響，週五晚間至週六，東半部沿海有2至3米浪高出現，請特別注意。