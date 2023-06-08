保護海洋為主流價值！海洋委員會舉辦國家海洋日活動

行政院海洋委員會於今(8)日，在高雄市高雄流行音樂中心海音館，舉辦第4屆國家海洋日活動，海洋委員會主任委員管碧玲呼籲讓保護海洋的行動，躍升成為台灣的主流價值，海委會將秉持著「三安、四海」的責任與承諾，一同攜手打拚，共創台灣海洋的和平、永續與繁榮。
記者黃守作／高雄報導
國家海洋日活動，是由海洋委員會主任委員管碧玲主持，她表示，海洋委員會是第一個落腳高雄，並以海洋治理為主的中央部會，成立5年來，積極推動海洋事務，包括海洋基本法、國家海洋政策白皮書、向海致敬政策，海洋產業發展條例、海洋污染防治法修正案、海岸巡防機關器械使用條例修正案等，除了相關同仁的打拼，更重要的是來自各界的助力。
管碧玲說，今(112)年國家海洋日的主題為海洋星球躍升主流，除了呼應聯合國世界海洋日的「Planet Ocean: Tides are changing」主題，更希望提醒國人，台灣四面環海，大家應該攜手努力，讓保護海洋的行動，躍升成為台灣的主流價值，而今年海洋日的主視覺是一隻在旭日上升中躍起的大翅鯨，象徵活力與希望，希望讓台灣世世代代都能看到大海舞動的生命力。
會中並進行海洋獎項頒獎儀式，包括績優海洋事務公務人員表揚、補助大專校院學生優良專題研究計畫、海洋保育貢獻楷模獎、海洋環境管理考核績優縣市頒獎、海洋保育績優潛海戰將、海洋保育最佳推手獎、績優環保艦隊等，得獎者來自全國各地的公務部門、學校、民間團體等人士與代表，由主任委員管碧玲頒獎表揚，以資鼓勵。
海洋委員會所屬國家海洋研究院、海洋保育署、海巡署等單位，也在活動現場，展示多項海洋科研調查儀器與模型等，讓國人一睹海洋科研神秘面紗，並搭配海洋日活動，規劃親子共遊、互動體驗的闖關活動。