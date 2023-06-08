宋慧喬合體車銀優！小開中門辣翻 「神顏值同框照」被讚王室姊弟
韓國男團ASTRO成員車銀優因長相帥氣被封為「臉蛋天才」，他今年初曾被爆料和宋慧喬在車上密會兩小時，兩人因而爆出緋聞，但事後證實為烏龍傳聞，近期他和宋慧喬飛往法國參加珠寶品牌活動，同框照片也隨之流出，外貌姣好的兩人站在一起，美好畫面讓網友直呼：「王室姊弟該有的顏值！」
記者賴禹妡/綜合報導
宋慧喬與車銀優受邀前往法國參加珠寶品牌尚美巴黎（Chaumet）的活動，宋慧喬的髮型師在IG曬出兩人合照，只見車銀優身穿黑色西裝及白色襯衫，裡頭搭配黑色高領上衣，胸前別上珠寶別針，並將瀏海梳為旁分，看起來高貴又有氣質，宋慧喬則頂著一頭波浪長髮，她穿著白色真絲禮服，胸前採深V設計展現性感氛圍，再以珠寶耳環及項鍊帶出重點搭配，散發出女神風範。
宋慧喬和車銀優同框畫面彷彿高貴的王室姊弟，網友們紛紛驚呼，「王室姊弟該有的顏值，男的帥，女的美炸」、「我的天，這已經不是帥氣和美麗這麼簡單了」、「這神仙顏值也太驚人」，事實上，車銀優和宋慧喬相差16歲，兩人曾在2014年合作電影《噗通噗通我的人生》，車銀優飾演宋慧喬長大後的兒子，如今兩人相隔9年合體，讓粉絲看了十分感動。