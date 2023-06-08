離岸風電工程邁大步！環海翡翠工作船吊掛荷重測試成功

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鄭文隆說，台灣國際造船公司所打造的亞洲最大、全球第二大的環海翡翠輪(Green Jade)海事工作船，於7日晚間11時開始，進行4400噸吊掛荷重測試，歷經6.5小時，於8日清晨5時30分成功的完成環海翡翠輪最重要的4400噸駁船吊掛荷重測試，再創「榮耀船說」，讓台灣的離岸風電、能源轉型往前邁進一大步。
鄭文隆指出，環海翡翠輪(Green Jade)是台船公司配合政府離岸風電產業需在地化、國產化政策，而自行設計、自己打造、全年無休建造的海事工程船，船身長度216.5米，可容納多達160名船員，甲板面積大小相當於1.3座足球場，所使用的管件超過4萬6千支，是一般商船的3倍，電纜總長達到800公里，是一般商船的4倍，並配備最先進的海上動態定位系統(DP3)，可讓船在海上6級風時不受海流、風向影響，在定位偏移不會超過1公尺。
鄭文隆並指出，環海翡翠輪最重要配備是4000噸級主吊車，可舉升高達165公尺，浮吊船執行吊裝作業之高度更達135公尺，在最大化甲板空間之設計下，可依裝載需求進行最佳配置，單次作業即可載運5套安裝用的水下結構物，如管架式水下基礎或單樁式水下基礎等，藉由此船優越的吊裝能力，可於最佳經濟效益的條件下，提供離岸風電開發商進行新型水下基礎，和新世代之大型風機之運輸與安裝作業。