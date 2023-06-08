特企／生麗國際捐贈台大醫院逾1178萬元醫療儀器 盼改善就醫環境
守護國家幼苗健康成長！為進一步提升國內兒童醫療水平，生麗國際集團五度攜手台大兒童醫院共同打造美好願景，持續累計捐贈逾1178萬元醫療儀器與2000支護手霜給台大兒童醫院，不僅以行動力挺第一線醫護人員，更多的是那份守望院內幼兒的初心。台大兒童醫院於6月7日舉辦捐贈暨交流活動，儀式當天由台大兒童醫院李旺祚院長親自出席主持，並率領新生兒科加護病房陳倩儀主任、嬰兒室主任顏玎安醫師、兒童心臟科邱舜南教授(嬰兒加護病房主任)、兒童神經科主任范碧娟醫師、兒童內分泌遺傳科陳薈安醫師、兒童護理科曾紀瑩主任等多位醫護人員，陪同愛心企業生麗國際參訪各部門及了解捐贈儀器的實際效能，除了解醫療設備如何運用於孩童照護，更實際感受每一條小生命的可貴。
生麗國際集團五度聯手台大兒童醫院，自2020年起連續三年捐贈醫療儀器，今年延續這份愛，再捐出多部先進醫療儀器，包括3D經食道心臟超音波探頭、光纖式支氣管鏡主機、無線傳輸型二合一生理監視器、HEINE BETA 200 LED 眼底鏡組等價值總計近385萬元，以提升診療影像品質，協助醫療團隊精準診斷，期盼造福更多孩童，為醫界注入能量並帶來改變生命的希望。
生麗國際作為全方位專業美容保健品牌，創立21年專注研發足量足效、高品質的美容保養品與保健食品，優良產品獲獎無數外，投身公益的腳步也未曾停下。品牌中紅白色系與敞開的雙臂猶如溫暖羽翼，成為守護弱勢婦幼的庇蔭，迄今累積捐助公益慈善達新台幣8000萬元善款，捐贈對象包含家扶基金會、勵馨基金會、桃園市政府社會局安家實物銀行等。也因樂於回饋社會的善心，生麗先後獲頒蔡英文總統「愛心企業 特別感謝獎」，以及桃園市長感謝狀，2022年更榮獲「國家品牌玉山獎 傑出企業」殊榮肯定。台大兒童醫院李旺祚院長致詞表示：「感謝生麗國際長期以來全力支持台大兒童醫院，過去三年來累積捐贈達1178萬元、共31項的醫療儀器，在照護兒童重難罕症方面扮演相當重要的夥伴。」
「搶救生命分秒必爭，我們的醫療儀器設備萬萬不能短缺。」生麗國際集團創辦人徐鳳娥女士表示，陪伴孩童的路是長遠的，因此於今年7月1日舉辦的生麗國際年會，仍秉持歷年承諾將票券收入全數捐贈台大兒童醫院及家扶基金會，期許讓生麗國際成為更多孩童的依靠。