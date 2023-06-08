電子投票出爐！新光金公司派獲較多支持　改革派能否勝出明揭曉

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再來是新光金前董事長吳東進的二女兒、也是現任新光金總經理吳欣儒拿下11.76億權，新光人壽董事長潘柏錚獲10.86億權。另2席獨董分別是改革派陳彥希獲得9億權及公司派推出的曾玉瓊8億權，只是獨董應選3席，已有3位電子投票選舉權數超過10億權，接下來要看股東會當天的其餘股權現場投票而定。
至於其餘獲得超過6億選舉權分別是賴慧敏、吳昕東、蘇哲生、蔡雄繼、彭裕民、鄭詩議、方正培、邱立權，全都是公司派所提名的董事。在改革派部分，票數最高的是洪士琪5.79億權，第2是兆豐金前副總林瑞雲5.62億權，第3則是凱基銀行前董事長魏寶生拿下4.89億權，目前市場也傳出若改革派大勝，魏寶生可能出任新光金董事長。
雖然改革派輸掉電子投票部分，但電子投票占新光金股權僅約20.4%，還未算入委託書徵求結果與自有持股，市場認為改革派在委託書這部分仍有望大獲全勝，傳洪士琪為首的改革派委託書徵求達38%，遠遠高於公司派只徵求到3.8%，若再加上自有持股，改革派相當於握有4成股權，公司派僅取得約18%，改革派原本預期15席董事席次可拿下9席，市場認為如果配票成功，改革派仍有機會拿下10席董事，即取得2/3席次，只是，最終選舉結果如何，還是要等明日才能確定勝負。