內幕／偕AIT主席同遊府城　賴清德伴手禮、午宴菜單藏巧思

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有知情人士透露，本次兩人相約台南，是因賴清德4月接見時就提出邀請，希望羅森柏格能夠來南台灣走走，同時也是自己發跡的城市，考量外賓都多在北台灣參訪，希望帶羅森柏格體驗南台灣風情，而賴與先前歷任AIT主席、處長都有很好的交情，曾經帶著前處長酈英傑爬阿里山，也曾與處長孫曉雅釣蝦，這次同樣選擇用輕鬆的方式，帶著主席同遊府城。
據了解，本次行程由賴清德親自安排，首站奇美博物館就是賴鐘愛的台南景點之一，先前也曾帶著前主席莫健與貝里斯總理布里仙紐前來參觀，而泰成水果店則是其口袋名單，指定要享用招牌哈密瓜瓜冰。
午宴部分，知情人士表示，賴清德對菜單也進行微調，將其中一道菜色改為更符合「台味」的三杯菇，最後伴手禮除了準備在地知名的舊來發餅舖椪餅外，也考量到西方人口味，送上堯平布朗尼，分享旅行台南的美好滋味。
被稱為「細節控」的賴清德，在本次行程安排上一覽無遺，回到主場台南，不假他人之手安排羅森柏格萊訪府城所有行程，歷史悠久老店享用創新料理，力求讓讓外賓感覺賓至如歸，另有別侯友宜餐敘包括藍委江啟臣與多位學者陪同，賴清德安排午宴僅有羅森柏格、AIT高雄分處長黃東偉（Thomas Wong）與總統府發言人Kolas Yotaka，約莫一小時用餐時間，雙方暢談暢談台美關係於安全與經濟等各方面合作，希望台美關係更上層樓，把握更多時間，讓美方充分了解自己是足以「信賴」的接班人。