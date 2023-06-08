台大「林智堅條款」上路！同系所3年2人遭撤學位將啟動調查

內幕／偕AIT主席同遊府城　賴清德伴手禮、午宴菜單藏巧思

▲美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今日與賴清德相約同遊台南，據了解行程等相關細節皆由賴清德親自安排。（圖／總統府提供）
▲美國在台協會（AIT）主席羅森柏格今日與賴清德相約同遊台南，據了解行程等相關細節皆由賴清德親自安排。（圖／總統府提供）

記者陳威叡／台北報導

美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）在本月5日至10日訪台，並與各黨總統參選人會面，被外界視為是美方「面試」，繼昨日與國民黨總統參選人侯友宜晚宴後，今（8）日與賴清德相約台南府城，回到台南主場，據了解賴清德親自安排所有行程，希望以輕鬆的方式帶著外賓體驗南台灣風情，泰成水果店哈密瓜瓜冰就是賴清德口袋名單之一，伴手禮準備堯平布朗尼則考量西方人口味，就連午宴享用台式蔬食創意料理，也特別微調菜單，將其中一道菜色改為更符合「台味」的三杯菇，「細節控」力求讓外賓賓至如歸。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德今日與羅森柏格相約台南府城，參訪台南著名景點，並品嚐在地美食，首先先到奇美博物館參觀典藏，隨後移師到市區，前往正興老街泰成水果店，品嚐創意冰品哈密瓜瓜冰，並至祀典武廟、大天后宮參香。接著前往隆興亞鉛店參觀，從手工亞鉛製品技藝體會匠人精神。途中也購買兩角銀冬瓜茶一同享用。午宴則安排前往赤崁璽樓，享用台式蔬食創意料理。

▲賴清德於主場接待羅森柏格，更特別微調菜單，將其中一道菜色改為更符合「台味」的三杯菇。（圖／總統府提供）
▲賴清德於主場接待羅森柏格，更特別微調菜單，將其中一道菜色改為更符合「台味」的三杯菇。（圖／總統府提供）
有知情人士透露，本次兩人相約台南，是因賴清德4月接見時就提出邀請，希望羅森柏格能夠來南台灣走走，同時也是自己發跡的城市，考量外賓都多在北台灣參訪，希望帶羅森柏格體驗南台灣風情，而賴與先前歷任AIT主席、處長都有很好的交情，曾經帶著前處長酈英傑爬阿里山，也曾與處長孫曉雅釣蝦，這次同樣選擇用輕鬆的方式，帶著主席同遊府城。

據了解，本次行程由賴清德親自安排，首站奇美博物館就是賴鐘愛的台南景點之一，先前也曾帶著前主席莫健與貝里斯總理布里仙紐前來參觀，而泰成水果店則是其口袋名單，指定要享用招牌哈密瓜瓜冰。

午宴部分，知情人士表示，賴清德對菜單也進行微調，將其中一道菜色改為更符合「台味」的三杯菇，最後伴手禮除了準備在地知名的舊來發餅舖椪餅外，也考量到西方人口味，送上堯平布朗尼，分享旅行台南的美好滋味。

被稱為「細節控」的賴清德，在本次行程安排上一覽無遺，回到主場台南，不假他人之手安排羅森柏格萊訪府城所有行程，歷史悠久老店享用創新料理，力求讓讓外賓感覺賓至如歸，另有別侯友宜餐敘包括藍委江啟臣與多位學者陪同，賴清德安排午宴僅有羅森柏格、AIT高雄分處長黃東偉（Thomas Wong）與總統府發言人Kolas Yotaka，約莫一小時用餐時間，雙方暢談暢談台美關係於安全與經濟等各方面合作，希望台美關係更上層樓，把握更多時間，讓美方充分了解自己是足以「信賴」的接班人。

賴副總統偕AIT主席羅森柏格！體驗台南舊城風情

侯友宜昨日很忙！新北府今公布AIT理事主席羅森柏格來台拜會行程

AIT主席低調拜會立法院　「無論誰執政都會支持台灣」

來台將會晤三黨參選人 AIT主席：美國不會選邊站

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀