赴政大遭罵「畫侯爛」！學生為幼兒餵藥案抗議 侯友宜：深深自責
新北市板橋私幼爆發老師餵食幼兒「安眠藥」事件，今（8）日晚間新北市長、國民黨總統參選人侯友宜前往政治大學演講，部分學生不滿市府處理方式在場外抗議，高舉「畫猴爛」、「選舉行程狂拉票，孩子中毒不重要」的牌子，痛斥侯友宜「落跑」選總統，要他向新北市民道歉；對此，侯友宜二度鞠躬致歉，
記者孫唯容／綜合報導
據了解，板橋私幼發生疑幼兒遭餵藥事件，有3名就讀小班的學生，出現情緒易怒及自殘等行為，還向家長反應自己遭到老師餵食不明藥物，家長們聞訊憤而報警，並帶孩子前往醫院檢查，豈料檢驗報告含有「巴比妥」殘留。
今天檢調發動第2波搜索，先前往幼兒園園長、老師共8人的家中搜索，並隨後以關係人身分，帶回8人調查詢問平常幼兒園運作狀況與幼生的作息、生活照顧，稍早幼兒園園長新北市海山分局接受偵訊完畢後，傍晚移送新北地檢署複訊。
此事件引發大批民眾不滿，身為新北市大家長的侯友宜，今天前往政治大學演講，在他到場前就有部分學生，疑似不滿他參選總統跑行程，未盡力針對幼兒被下藥事件作調查，在場外高舉抗議牌嗆聲，「猴猴來政大畫猴爛、新北孩童無辜受害」、「選舉行程狂拉票，孩子中毒不重要」，要求他向新北市民道歉。
侯友宜受訪時二度鞠躬道歉，他指出，針對板橋私幼爆發老師餵食幼兒「安眠藥」事件，讓孩子受到嚴重傷害，在此為了保護孩子不夠周全，深深向大眾致歉。侯友宜也說，該個案令人感到痛心疾首，讓家長惶恐不安，自己相當自責。