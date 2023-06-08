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國影中心董座藍祖蔚被控性騷　文化部：調查出爐前不宜有其他處理

▲「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚遭指控性騷慣犯，藍祖蔚提出3點聲明反駁。（圖／文化部提供）
▲「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚遭指控性騷慣犯，藍祖蔚提出3點聲明反駁。（圖／文化部提供）

記者李琦瑋／台北報導

「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚遭指控為性騷擾慣犯，藍祖蔚委由法律事務所提出3點聲明駁斥，文化部次長王時思今（8）日受訪表示，文化部對這件事情會用嚴肅、嚴謹、謹慎的方法來處理，依據性平法第12條，他之前所在的事業單位，就是發生地、發生的環境，可能要盡速展開調查，在調查還未出爐前，不宜在現階段有其他的處理。

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知韓文化協會執行長朱立熙，7日深夜在臉書發文，指藍祖蔚是性騷擾慣犯，待過的職場都因為不名譽而黯然離職，稱藍祖蔚在超級電視台任職時，盜用4個人的email信箱密碼，在半夜發信給女記者與主播意淫或文字性騷擾；在自由時報時，除了持續言詞與肢體性騷擾之外，還被多人目擊要求女記者坐在他的腿上，極盡下流之能事。並強調他所寫的都是事實，「藍某如果認為我汙衊他，歡迎對我提告」。

藍祖蔚提出3點聲明，包括藍祖蔚職涯規劃，從未因所謂性騷擾而離職；擔任超視新聞部監製期間，雖曾因職務需要測試basys即時作業系統，故在同事提供帳號、密碼之情形下，登入同仁電子郵件信箱，絕無所謂盜用同仁信箱散佈騷擾文字之情形，更無朱立熙所述性學臨床指導之事；與女性同仁過從親密之事，當時已經自由時報內部調查理解，並無騷擾情形。呼籲各界請勿再轉述朱立熙不實指控，亦請其自重，否則必將追究其法律責任。

王時思今天出席客家電視台20周年記者會，受訪時指出，目前爆料者所陳述的事項是在藍祖蔚之前的工作地方及範圍，會要求他之前的工作單位，依據性別平等法第12條，盡速展開調查，文化部也會接觸藍祖蔚之前的工作單位來進行了解。

媒體詢問是否會祭出停職或撤職等處分？王時思回應，文化部將啟動嚴肅和謹慎的處理程序，在所有他當時工作的單位調查還沒出來之前，不宜在現階段有其他的處理。文化部會秉持比較嚴謹的方式，「調查出這件事情的真相，是大家的責任和義務。」

媒體詢問，藍祖蔚所在的國家電影中心有沒有發生性騷擾事件？王時思說，目前所有的資訊顯示是在之前的工作單位，所以文化部會就這個部份來進行了解。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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