吳東進敗選！新光金經營權變天　改革派拿下2/3董事席次大勝

今日新光金股東會由董事長許澎主持，這也是他任職最後一天，之後就要退休。他會中也提到，受到子公司新光人壽拖繫，在國內外環境影響，股債資本利得減少，新光金去年稅後盈餘21.69億元，每股盈餘0.1元，未達預算目標，沒有可供分配盈餘，公司原本也評估是否動用公積，但綜合考量未來發展需求，最後決議不動用，他要跟股東說抱歉，今年沒辦法配發股利。
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也因為會中不斷有股東干擾會議進行，新光金股東會直到下午1時17分才進行董事改選投票，下午1時47分截止投票，普通股出席比率85.29% 甲種特別股出席比率0.12%，乙種特別股出席比率0.48%，合計總出席率85.9%。
而董事改選也在下午3時12點計算結束，並公布開票結果，改革派在15席董事席次中拿下10席，包括8席一般董事及2席獨董，公司派拿下4席董事及1席獨董，新光金經營權確定變天。而改革派拿到經營權後，接下來就看新任董事會何時召開，並推選新任董事長，目前傳改革派董事代表魏寶生呼聲最高，他也曾擔任過財政部保險司長（金管會保險局前身）。
新光金第8屆一般董事當選名單，公司派的新光金控總經理吳欣儒、新光三越副總經理賴慧敏、新光銀行董事長李增昌及中華民國證券商公會理事長暨元富證券董事長陳俊宏；改革派的陳淮舟、新勝董事林敦仁、新光金董事吳東明、現任董事洪士琪、前凱基銀董事長魏寶生、吳昕昌、吳邦聲、林詩梅。
獨董當選名單，包括改革派的常在法律事務所律師陳彥希、勤敏會計師事務所主持會計師簡敏秋及公司派的新光金控獨立董事暨政治大學教授許永明等3名。