羅時豐剖肚4次「切除26公分小腸」　親吐術後狀況：老天保佑

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記者會開場由羅時豐與楊淑喻（吉那）帶來精彩的《鬧熱打擂台》開場曲，《鬧熱打擂台》是客家電視開播以來屹立不搖的長青節目，更是台灣電視史上最長壽的歌唱選秀節目。在20周年記者會上邀請從第1集主持至今的羅時豐，與第3任女主持人吉那同台慶賀，別具意義。
羅時豐也發表了主持客家電視台20年心得，「感謝在客家電視台20年來得到很多學習，開台時並沒有太多的主持經驗，就直接主持開台節目《鬧熱打擂台》。」榮幸之餘，他也表示自己不斷的在學習「做什麼像什麼」。節目搭擋吉那在一旁敲邊鼓：「金鐘獎要頒個終身貢獻獎給他。」逗得台下笑聲不斷。
今年是客家電視大爆發的一年，將於6月17日在台北流行音樂中心，舉辦首場客家專場演唱會《客家製譟》，邀集彭佳慧、羅文裕、生祥樂隊、羅時豐、YAPPY、官靈芝、米莎、吉那、黃連煜、桑布伊、謝銘祐、謝宇威、黃宇寒、彭柏邑、VERA、黃子軒與山平快、魏如萱等18組歌手串聯，展現客家流行音樂的千姿百態。
客家電視也重視傳統藝術的展現，台灣戲曲學院李文勳老師集編導演於一身，率領青年劇團推出的台慶傳統大戲《梨園頌》，題材取自唐玄宗開創梨園的故事做為背景，講述的正是第1個開創國家單位的表演團體，也間接對照客家電視作為第1個客家影視媒體的經營、發展與價值。
曾為客家電視奪得戲劇節目獎及頻道包裝奬2座金鐘獎的導演李鼎，則是在記者會中透露再度受邀拍攝，由孟耿如、王庭勻、莊岳主演的形象短片《時間旅客》，將以4段不同時代的氛圍，詮釋客家電視如何運用影音，重現過去、記錄現在、想像未來，為客家在時間長河留下涓滴經典。
總統蔡英文一開場就以客語和大家問侯，表示客家電視台20年來對客家文化的貢獻，在影視尚不普及的情況下，以「敢去就一擔柴」的精神勇敢創台，總統提到，這些年來客台努力開創不同的作品形式，傳承母語。像是《鬧熱打擂台》提供了一個舞台，讓客家歌曲傳唱下去，也提及創下高收視的客家戲劇《出境事務所》，是一部勇敢探索生命議題的節目。期許客家電視下一個20年能繼續發展，製作更多優質的節目。