吳念真《清明時節》昇華版首演在高雄 6/23衛武營登場
綠光創藝台灣文學劇場首部曲《清明時節》4.0昇華版以全新劇本、卡司陣容及舞台開啟巡演，第一站將於6/23於衛武營登場。睽違六年《清明時節》再度搬演，導演吳念真特別率領主角張玉嬿、游安順於今(8)日到高雄宣傳。吳念真分享，潘父是戲中自已最偏愛的父親角色，自已人生中有個遺憾是沒有生女兒，如果女兒碰到這樣的事情，自已也會像潘父一樣對女兒說話。有別原著較少篇幅描寫該角，《清明時節》除透過外遇呈現兩性關係外，更流露深厚的家庭情感。
記者陳美嘉／高雄報導
此劇故事改編自《清明時節》及《苦瓜》兩則短篇小說，以五零年代的婚姻，討論夫妻相處之中「外遇」這道亙古不變的難解課題。在電視劇裡經常扮演苦情媳婦的張玉嬿，面對鏡頭楚楚可憐、精湛的角色詮釋深植人心。張玉嬿直言，「舞台劇跟電視劇的表現方式完全不一樣，不僅眼神交流，肢體也很重要，也透露吳念真導演時常提醒著：角色的情緒跟張力要讓最後一排觀眾看得到，感覺得到。」
吳念真分享自己身為丈夫、父親，看待角色的心路變化及糾葛：「《清明時節》並非只聚焦外遇裡男歡女愛的情節，還會看到親情，柯導與靜之這對父女如何相互扶持，以及劇中角色每一個人遇到生命的困境時，他們所做的選擇。」
劇中除了延續原著作者鄭清文重重提起、輕輕放下的人生哲學，亦揉合吳念真獨到的黑色幽默，呈現精彩令人難忘的對白設計。資深戲骨游安順表示：「雖然近年長期在影視圈發展，但舞台劇是修煉自己、功力大增的好地方，同時得知與張玉嬿扮演夫妻，能和女神同台飆戲非常榮幸。」
為響應文化部青年政策，同時期許更多年輕人認識台灣的文學作品，綠光劇團從《清明時節》高雄首演即啟動青年禮金活動，每場限量席次買一送一，嘉惠18-21歲高雄在地年輕人；同時也與王品集團-王品瘋美食合作，凡持App會員專屬折扣碼，享《清明時節》購票88折優惠！購票請上兩廳院文化生活OPENTIX售票系統，更多詳情請洽綠光劇團02-2395-6838，或上綠光劇團粉絲頁。