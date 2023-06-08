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國民黨團率局處開記者會　新北綠議員批幼兒園餵毒案市府荒腔走板

▲針對板橋幼兒園餵毒案，衛生局、社會局、警察局、法制局等局長在備詢台上輪番被民進黨議員質詢追問。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
▲針對板橋幼兒園餵毒案，衛生局、社會局、警察局、法制局等局長在備詢台上輪番被民進黨議員質詢追問。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）

記者吳嘉億／新北報導

針對新北市議會國民黨團今（8）日召開「堅決守護幼兒安全、傷害事件零容忍」記者會，邀集新北市教育局、衛生局、社會局、警察局、法制局等局長列席報告。對此，新北市議會民進黨團議員痛批，新北幼兒園餵毒案延燒引發家長怒火，拖到今日市府才終於願意對外說明，但仍看不到新北市長侯友宜，也沒看到副市長，直言幼兒園餵毒案見證到侯無心市政，而市府更是在侯參選總統後群龍無首、荒腔走板。

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▲針對板橋幼兒園餵毒案，衛生局、社會局、警察局、法制局等局長在備詢台上輪番接受民進黨議員質詢追問。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
▲針對板橋幼兒園餵毒案，衛生局、社會局、警察局、法制局等局長在備詢台上輪番接受民進黨議員質詢追問。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
新北市議員顏蔚慈表示，侯友宜至今默不作聲，對餵毒案裝聾作啞，無視新北市民的怒吼，也因為侯市府的拖延跟掩護，已造成家長的不滿及連鎖效應，已接獲多位家長陳情，要求擴大徹查該連鎖幼兒園全市各分校，已求自保。

新北市議員李宇翔則是說到，侯市府至今還是謊話連連，前日國民黨議員才在議會爆出4月就已經接到陳情，結果今日侯市府出面表示5月15才接獲通報；事發至今已經快兩個月，侯市府還在隱瞞、掩蓋。

新北市議員卓冠廷指出，5月14爆出案件後過了24天才啟動全面採檢，藥物檢驗的黃金時間都已經過去，原本是否有更多的受害孩童？現在都已無從得知。質疑為何市府至今沒有一個有魄力、讓家長安心的說法？新北市府危機處理堪稱失能，已經造成家長全面恐慌。

新北市議員陳乃瑜則是痛心說到，面對憂心無助的家長，市府整整三個禮拜毫無作為，甚至也只給家長一通電話後，就置市民生死於不顧，要問根據 《教保服務人員條例》第33條，新北市教育局在獲報之後，應該要在兩個工作天內，也就是5月17那天，交由委員會調查處理，但市府是否違法不作為還涉嫌隱匿？

新北市議員山田摩衣也說到，教育局宣稱事件發生後，即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，主動報請新北地檢署啟動司法調查，但是市政府的責任不只是把事件通報司法調查，市政府並沒有確實發揮功能，例如內部行政調查、隔離轉移幼童至其他機構、暫停幼兒園運作、積極進行全員採檢等，但卻沒看到市政府的積極作為，才讓家長到處陳情，讓中央介入、立委發聲，直到24天後才讓市民看到反應。

新北市議員黃淑君指出，衛生局第一時間提供家長尿液檢查單位，請家長自行採檢，6月5日又進園抽血檢查，痛批行政怠慢，罔顧人命，毫無專業可言；教育局從5月15日接獲通報，至今沒有任何「行政調查報告」，難道關心孩子用嘴巴說說就好嗎？

新北市議員戴瑋姍痛批，侯友宜神隱拒絕回應幼兒園餵毒事件，20天來忙著跑選舉行程，卻不願意到議會進行專案報告一小時，還讓教育及衛生局長代打，完全無心市政，把孩子的健康當兒戲！四月家長已透過1999報案，卻直到五月家長報案才啟動調查，中間拖了一個月，有無私下通知幼兒園進行滅證，否則為何監視器畫面會提前消失？中間有無政商勾結的問題？

新北市議員張錦豪指出，侯友宜顧著每天拼總統，願意為了一個便當挑眉弄眼對外錄影回應，願意為了叫錯名字而道歉，願意為自己民調低迷而對國民黨道歉，但面對新北市400萬市民，不在市府官員無心市政，能擺爛就擺爛。

新北市議員翁震州表示，藍營意圖把嚴重的校園學童安全導向成政治事件，試問捍衛守護學童的健康權是政治操作嗎？請藍營民代立刻向家長道歉並正視侵害孩童健康的事件，不要刻意把孩童的健康、家長的傷痛抹黑成政治操作。

新北市議員鄭宇恩表示，自5月15日案發至6月5日正式由衛生局安排到園採檢的遲緩反應，以及教育局屢次對外聲稱「曾逐一聯繫家長」等發言遭打臉，再再凸顯新北市政府缺乏積極作為；若能於第一時間積極處理，也不至於教育部五度致電要求積極處理，家長也不會求救無門；呼籲侯友宜聽見家長的聲音，別再用政治口水回應家長，誠懇面對想守護孩子的爸媽。

對此新北市議會國民黨團副書記長江怡臻在記者會上則是強調，板橋私立幼兒園發生餵食藥品事件，不僅爸媽憂心，社會各界也非常關心，所以召開記者會，請市府將事件處理過程說明清楚，要求市府查明真相，也呼籲司法儘速偵辦。

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