《原子少年》小孩陷桃色風波！案件偵結遭起訴 家屬緊急發聲
小孩（何世華）從選秀節目出道，原本要跟著成團，但在正式出道前，陷入桃色風波，女方家長得知後報警提告，小孩始終否認此事，而今（8）日稍早新北地檢署偵結，依成年人故意對少年強制性交罪嫌將小孩起訴，對此，小孩家人透過律師發聲。
記者吳雨婕/台北報導
去年小孩陷入桃色風波中，遭女方公開對話記錄、錄音檔，女方家長主動報案提告，小孩到案時稱是交往中的「合意親密關係」，事件鬧得沸沸揚揚，讓他只能選擇退出預定出道的團體止血。
檢警調查指出，小孩涉嫌違反對方意願，性侵得逞，新北地檢署今日偵結，依法將小孩起訴，對此，小孩家人透過律師回應：「目前尚未收到起訴書，但我們這邊都認為起訴與事實不符，所以會繼續為小孩爭取清白，也相信法院會還小孩公道。」事實上，小孩退團後，還是低調的跟原本團體合作，上周才一起登上台北小巨蛋舞台，被眼尖粉絲發現他蒙面在舞群中，原以為復出有望，如今遭到起訴，讓小孩的復出路蒙上陰影。
※【NOWnews 今日新聞
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