南韓新國家安保戰略　稱北韓核問題為最大威脅

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與文在寅政府的懷柔方式相比，對北韓明顯強硬的尹錫悅政府採取與美國、日本等主要夥伴合作方式，因應北韓飛彈及核武威脅，新版國家安保戰略用詞也不像前政府一般小心翼翼，直指「北韓核問題、WMD（大規模殺傷性武器）為當前應最優先處理的威脅」。
文在寅政府5年前發布的國家安保戰略中並未提及北韓核武造成的威脅，兩韓相關內容僅以兩韓峰會、北韓與美國峰會為例，稱和平解決北韓核問題指日可待。
而文在寅政府在北韓非核化路徑圖中提議的終戰宣言、和平協定等主要階段，在這次新版戰略中皆被刪除，改以強調透過強化美韓同盟、美日韓安保合作，因應北韓威脅，推動「有原則的南北（兩韓）關係正常化」。
韓聯社引述總統辦公室官員說法報導，前任政府在5年間對朝鮮半島事務投注大量關注與時間，而現任政府同樣關注朝鮮半島問題，但轉向國際主流觀點、主要同盟勢力、安保合作夥伴，凝聚價值觀與利益共識，嘗試以此解決朝鮮半島問題。
新版戰略也重申，總統尹錫悅去年8月為促成北韓非核化提出一系列經濟支援的「大膽方案」，雖未獲北韓正面回應，但仍然有效，堅持維持長期一貫原則。
而在強調與美日合作同時，對於明顯與主要盟友美國對立的中國、俄羅斯，新版戰略也列出相對應的外交戰略重點。對中國在相互尊重與互惠前提下發展健全且成熟的關係，在不損及國家利益與原則的基礎上，與中方強化戰略溝通及實質合作。
對於因入侵烏克蘭而受到主要國家制裁的俄羅斯，新版戰略提出有必要基於國際規範重新檢討對俄羅斯的外交政策，強烈譴責俄羅斯違反國際規範與普遍價值的行為，表示會積極參與對烏克蘭的人道支援及相關國際合作。（編輯：周永捷）1120608