馬英九規劃邀陸生訪台　陸委會：專案申請須符合主旨

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陸委會8日下午透過新聞稿回應，政府對於兩岸青年交流向來樂觀其成、正面看待，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，已陸續開放陸生學位生、交換學生及短期研修生來台。
陸委會表示，目前「尚未開放大陸人士來台專業交流」；透過「專案申請」邀請大陸人士來台交流的規劃，應要「依循法規、符合交流主旨」，這才有助兩岸良性互動。
陸委會指出，馬英九基金會日前透過學界人士轉達，有意邀訪陸方5校學生來台，提供簡略行程與大致團員資訊；基於職責及善意提醒，陸委會初步說明政府政策立場外，也提醒了來台參訪宗旨若為教育交流，行程安排就應以教育為主。
陸委會強調，考量目前社會情勢和民意對交流安全管理要求，邀請單位和受邀訪學校必須完整承擔規劃及落實維安工作具體責任。兩岸逐步恢復健康有序交流是政府既定政策，維護安全管理更是政府職責。
政府目前尚未開放大陸人士來台專業交流，可另循「專案申請」方式。據陸委會4月新聞稿說明，專案申請案件必須由目的事業主管機關評估申請案件是否符合「必要性、急迫性、不可替代性」等3要件；後再由內政部移民署審查辦理。
馬英九基金會提出邀請中國大陸5校50名大學生訪台規劃構想，倘若來台參訪目的為教育交流，依據目前專案申請途徑，這個申請案件將由目的事業主管機關教育部做出初步評估；後再由內政部移民署審查辦理。（編輯：楊昇儒）1120608