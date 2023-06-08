烏南大壩毀損恐釀「車諾比核災級」浩劫！英外長：已構成戰爭罪
烏克蘭南部的新卡科夫卡大壩（Nova Kakhovka Dam）6日傳出遭到破壞，烏克蘭前生態部長、烏克蘭副外長接連表示此事恐釀自車諾比（Chernobyl）核電廠事故以來，最嚴重的生態浩劫；英國外長則稱，如破壞水壩這類蓄意對民生專用設施進行攻擊，已構成戰爭罪的要素。
國際中心楊智傑／綜合報導
烏南重要水利與電力設施新卡霍夫卡水壩（Nova Kakhovka Dam）是世界上最大的水壩之一，英媒《衛報》指出，此次新卡霍夫卡水壩遭毀已經迫使數千人撤離，國家公園遭到淹沒，並危及數百萬人的供水。最壞的情況下，可能將對歐洲最大的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電站構成長期威脅，還可能會將農業毒素和石化產品流入黑海。
英國國防部對此表示，在損毀前卡霍夫卡集水區的水位就已經達到歷史新高，受到破壞後水壩東部結構以及相關絕大部分水利設施都已遭到沖毀，下游地區的強大沖刷力道將持續惡化，且水壩結構極可能在數日內解體，造成進一步洪患。
英國外長柯維立（James Cleverly）則在推特發文表示，破壞水壩是「令人憎惡的暴行」。他強調蓄意針對民生專用設施進行攻擊屬於「戰爭罪」，不過並未明確點名水壩破壞的始作俑者是俄羅斯或俄羅斯總統蒲亭，僅稱英國已準備好向包括烏克蘭在內，遭到這起災害影響的國家與人民提供援助。