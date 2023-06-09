「蹦蹦哥」陳沛綱12年後現況曝！「尬了給給」原曲超神：別亂Cue

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《超偶》校園海選在電視播出後，開啟了陳沛綱走在路上會被認出來的人生，經常被粉絲攔截要求合照，接著便是啟動「連續合照模式」。蹦蹦哥回想，「有一次我去旱溪夜市吃牛排，從第一位粉絲認出我要合照開始，人潮開始一個接一個要拍照，足足花了半小時，才又坐下來把我的牛排吃完。」
那時已聞名全台的蹦蹦哥，因為辨識度實在太高了，幾乎要喬裝成搶匪一樣才能出門，正因如此，他在大學後期很少去人多的地方。那時候常有人問，出名後最大的好處是什麼，他認真想了想說，「大概是買蔥抓餅加蛋不用錢吧」。
再次見到「蹦蹦哥」陳沛綱，不是在YouTube的懷舊影片裡，而是10多年後一場熱到不行的假日市集，在一個個緊挨著的攤位中，「蹦蹦哥」彷彿自帶光圈，一眼就讓人認出來。原先看似不苟言笑，忙著招呼客人、低頭挖冰，在記者趨前相認時，隨即露出誇張卻熟悉無比的招牌笑容。
蹦蹦哥說，雖然隔了10多年，也剪掉一頭長髮，但每次外出擺攤還是會被認出來。很多人一直盯著看卻又不敢問，蹦蹦哥笑說，只要遇到這種充滿疑惑的眼神，不等對方動作，他就會直接開口：「我就是，不要懷疑，可以拍照沒關係。」好笑的是，眾人在打破存疑、確認過眼神後，接著第二句話都是「那你可以蹦一下嗎」，足見經典神曲讓人多懷念。
今年32歲的蹦蹦哥，坦言大學畢業後「一年換了365個工作」，最久的一份只做了1年半個月。他開玩笑說：「我是沒辦法被綁住的男人！」事實上，他也確實無法接受被管理，如果不能自己做決定，就會覺得不快樂。崇尚自由的他，在2020年5月疫情剛開始爆發時，拿了梁靜茹給的勇氣，決定出來創業賣冰。
如今網紅當道，時不時有人留言為他惋惜，認為蹦蹦哥沒有抓住當年的風口，否則人生就會截然不同。每每有人這樣說，蹦蹦哥總是毫無遺憾笑回：「不要緊，一切都是最好的安排」。他的語氣不帶留戀，「就算當時抓住了機會，也未必會紅到現在，我一直很平常心，上節目海選也是，就當去玩樂，也沒想說要紅，開心就好。」
已經擺攤3年的蹦蹦哥，現在熱衷在自己的事業裡，也不怕招呼客人時被認出來，上周才剛做好「人形立牌」，享受著擺攤遊遍全台、四海交友的生活。至於網友敲碗問何時才會有新作，他坦言沒有再拍片的打算，不過私下的他和影片中一樣，有人在就容易人來瘋，雖然嘴上總說「別亂Cue」，卻又馬上拿起吸管裝麥唱兩句，「我打從骨子裡就是開心的血液。」很歡迎大家到攤位「看本人」交朋友。