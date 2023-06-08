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美大使批中國持續生產「非法芬太尼」！中國外交部：美國忘恩負義

▲美國駐中大使伯恩斯（William Burns）指責中國「沒有停止生產鴉片類藥物芬太尼」，此前墨西哥總統亦提出證據顯示中國走私一批重達35公斤的芬太尼等毒品。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國駐中大使伯恩斯（William Burns）指責中國「沒有停止生產鴉片類藥物芬太尼」，此前墨西哥總統亦提出證據顯示中國走私一批重達35公斤的芬太尼等毒品。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

芬太尼（fentanyl）是一種比嗎啡效力還要強50至100倍的類鴉片類止痛劑，在美國濫用毒品致死的十萬餘起案例中，即以芬太尼為最大宗。今年5月墨西哥官方表示攔獲從中國青島出發的貨輪上載有一批重達35公斤的芬太尼及甲基安非他命等毒品，美國駐中大使伯恩斯（William Burns）為此指責中國「沒有停止生產鴉片類藥物芬太尼」，中國外交部發言人汪文斌則反駁稱美國「忘恩負義」。

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儘管中國嚴正否認該指控，但墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）5月初表示，墨西哥政府已取得證據顯示芬太尼毒品來自中國。此前，羅培茲亦於三月時去信中國國家主席習近平，請求中國幫忙打擊芬太尼毒品，美國財政部也為此將2家中國企業和5人列入制裁名單，指控他們向墨西哥販毒集團供應易製毒化學品，用來生產非法芬太尼銷往美國市場，中國外交部則回應，中國沒有走私芬太尼往墨西哥的問題，美國社會出現芬太尼橫行「完全是美國自己製造的問題」。

中國外交部發言人汪文斌今（8）日更接續回應表示，中國自2019年起整頓生產芬太尼類物質，為防範非法製販及濫用發揮了重要作用，美國也是重要的受益國之一，並反問美國政府為何「忘恩負義」。

汪文斌批評，美國制裁中國公安部物證鑑定中心和國家毒品實驗室等機構，嚴重破壞雙方的禁毒合作基礎，「敦促美方反躬自省，加強國內處方藥管控，強化對毒品危害宣傳，減少國內毒品需求，而不是對別國無理抹黑，甩鍋推責」。

美國濫用藥物致死問題嚴重，美國財政部負責恐怖攻擊和金融情報的副部長尼爾森（Brian E. Nelson）表示，「非法芬太尼對每年數以萬計的美國人死亡負有責任」；包含美國財政部、美國毒品管制局和美國司法部為此也聯合展開一樁打擊芬太尼傳播鏈的特別行動，並逮捕了上述稱制裁名單中的數位中國籍人士，他們將面臨涉嫌從事芬太尼進口和洗錢活動的指控。

根據公開數據，美國當局表示，藥物過量或中毒死亡的案例內，有67%與芬太尼或類似的鴉片類止痛劑有關；在2022年5至9月間，美國司法部毒品管制局（DEA）在全美各地緝獲3600萬劑致命劑量的芬太尼，2021年更有超過10.7萬美國人死於吸毒過量，其中66%死亡歸因於濫用芬太尼等合成鴉片類藥物。

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