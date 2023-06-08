美大使批中國持續生產「非法芬太尼」！中國外交部：美國忘恩負義

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中國外交部發言人汪文斌今（8）日更接續回應表示，中國自2019年起整頓生產芬太尼類物質，為防範非法製販及濫用發揮了重要作用，美國也是重要的受益國之一，並反問美國政府為何「忘恩負義」。
汪文斌批評，美國制裁中國公安部物證鑑定中心和國家毒品實驗室等機構，嚴重破壞雙方的禁毒合作基礎，「敦促美方反躬自省，加強國內處方藥管控，強化對毒品危害宣傳，減少國內毒品需求，而不是對別國無理抹黑，甩鍋推責」。
美國濫用藥物致死問題嚴重，美國財政部負責恐怖攻擊和金融情報的副部長尼爾森（Brian E. Nelson）表示，「非法芬太尼對每年數以萬計的美國人死亡負有責任」；包含美國財政部、美國毒品管制局和美國司法部為此也聯合展開一樁打擊芬太尼傳播鏈的特別行動，並逮捕了上述稱制裁名單中的數位中國籍人士，他們將面臨涉嫌從事芬太尼進口和洗錢活動的指控。
根據公開數據，美國當局表示，藥物過量或中毒死亡的案例內，有67%與芬太尼或類似的鴉片類止痛劑有關；在2022年5至9月間，美國司法部毒品管制局（DEA）在全美各地緝獲3600萬劑致命劑量的芬太尼，2021年更有超過10.7萬美國人死於吸毒過量，其中66%死亡歸因於濫用芬太尼等合成鴉片類藥物。
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