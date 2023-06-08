從未反核電！侯友宜：核能問題不能民粹　要由專業決定

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜提及能源議題時提到，美國商會擔心綠能追不上政府的期待，也擔心缺電問題，這幾年發生大停電、備轉容量大幅下降，2025年非核家園是不可能做到，一定要好好檢討現在的能源配比。
他也強調，他擔任新北市長從來沒有反對核電，但因為新北市有三個核電廠，有核一、二、三，核四幾乎沒有運轉，中央曾說核廢料不會放新北、核電場40年後也要除役，結果40年到了，中央還是無法承諾要如何處理核廢料。
侯友宜說，新北市非常重視核能安全跟核廢料處理，他們有專業委員會開會講核廢處理方式，最重要是核能安全的把關，要把室外乾式儲存轉為室內，他擔任新北市長的責任也是要告訴中央，必須要處理核廢料，但歷經兩任行政院長，都沒有明確交代。
侯友宜批，核廢料要搬去哪裡，中央也是雙手一攤，他認為，任何地方都可以討論，但不能不面對，新北不能永久儲存，誰上來誰決定怎麼做，「民進黨不做我來做」。
侯友宜說，核電是能源配比的選項，在不缺電的原則下，用乾淨能源，讓減碳可以大幅往前走，他七月會提報告說明清楚，不管核一、二、三、核四都要經過專業評估，才能詳細說明。
「核能不能民粹，要由專業決定」，侯友宜說，他會率領團隊，處理別人不敢碰的議題，全力以赴的做好；換他來做總統，起碼先把核廢料的安全處理好，尋求科技以及核廢放在哪裡，用專業去評估和面對，核廢料絕對不能放在人口密度多的地方。