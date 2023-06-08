板橋幼兒園老師餵食管制藥物事件 侯友宜貼文痛心自責、深深致歉
針對連日來炒得沸沸揚揚的板橋幼兒園老師餵食管制藥物事件，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（8）日晚間到政治大學演講，遭學生在場外抗議，侯除了二度鞠躬道歉外，也隨即在個人臉書貼文表示痛心自責，對為保護孩子不夠周全深深給大家致歉。
記者吳嘉億／新北報導
文章中提到，孩子的健康受到危害，他痛心萬分，在接獲通報第一時間，就全面掌握狀況，針對所有相關局處進行查處，說明5月15日當天，教育局接獲通報，他就立即要求跨局處專案調查，警、衛、社、教總動員，全力捍衛幼童健康，教育局也立即啟動「重大兒虐案件司法早期介入機制」，入園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查；社會局也主動、立刻報請新北地檢署啟動司法調查，並展開一對一個案追蹤；司法機關也於5月18日到園搜索；5月22號起主動提供免費檢驗管道，鼓勵家長採檢。
侯友宜還說到，為了守護幼童安全零缺漏，在6月1號更啟動提供「到園檢驗專案」，過程中主動關懷個案家庭，提供家長諮詢及幼生一對一安置；同時，依違反《幼兒教育及照顧法》，裁定這家幼兒園廢止設立許可。
文章最後提到，他也是家長，深深了解所有家長有多惶恐、多擔憂，這些日子，他不斷與教育局及相關局處緊密聯繫，要求他們要做到讓家長、孩子全面安心無虞，後續相關責任也籲請司法機關加速偵辦，市府會主動媒合律師訴訟服務，並強力要求業者承擔應負的法律責任及相關賠償，一定追究到底，對加害者嚴懲不貸，全力捍衛幼童健康。