末代港督彭定康：台灣人看到一國兩制的結果

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日記還提到，原來不止中國共產黨，甚至一些英國商人及政府高官，都因為要與北京保持良好的關係，而反對彭定康提出的政制改革。
出版社黑體文化今天與身在英國的彭定康舉行線上分享會。
彭定康表示，當英國開始與北京就香港主權移交後的前途進行談判時，當時中國領導人鄧小平提出先前已向台灣推銷過的一個鼓勵台灣與中國大陸統一的提案，就是「一國兩制」，也確保香港在主權移交後50年不變。
他說，50年不變的承諾寫在「中英聯合聲明」中，香港主權移交後確有一段時間能維持以往的自由民主，但習近平在中國掌權後，中國將有自由民主的香港視為對中共政權的生存威脅，「我相信他們對台灣也有同樣看法。」
彭定康說，中共逐漸摧毀港人的生活方式，蠶食一項又一項的自由，違背一個又一個的承諾，激起全世界憤慨及爭論，促使他出版這本日記。
彭定康說，台灣有法治、民主、自由，現在台灣人也看到「一國兩制」的結果，相信這也影響台灣人對中國的看法。
彭定康又憶述與北京當局打交道的種種經歷及體會。
他說，自己從未因香港的繁榮，就認定中共不至於斷送香港的福祉，香港是一隻會生金蛋的雞，甚至被形容為「煤礦礦坑裡的金絲雀」，但在中國經濟快速成長下，中國愈繁榮，對香港的成功就愈不在乎。
彭定康同樣在書中強調，「中共高層向來都把國家利益與黨的利益綁在一起」，從中國怎樣對待香港，就能了解中共政權的本質。「如果中共認定要把金絲雀捏死才能確保中共政權得以延續，難道他們還會有所猶豫嗎？我向來覺得答案是不會。」
很多人熱衷於與中國做生意，在這個龐大市場謀利。彭定康以他跟中共官員交手的經驗說，當年中國加入世界貿易組織時，時任工黨首相布萊爾（Tony Blair）曾表示，中國邁向民主之路不可擋。
但彭定康說，相信經濟發展會帶來政治改革只是一廂情願。（編輯：楊昇儒）1120608