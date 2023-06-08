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被強吻2次！鍾沛君痛斥「肆無忌憚親了我」　朱學恒鬆口認了

▲民黨台北市議員鍾沛君今（8）日晚間在臉書揭露，名嘴「宅神」朱學恒去年曾經對她性騷擾，無預警抱住她「強吻」不只一次。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.10）
▲民黨台北市議員鍾沛君今（8）日晚間在臉書揭露，名嘴「宅神」朱學恒去年曾經對她性騷擾，無預警抱住她「強吻」不只一次。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.05.10）

記者孫唯容／綜合報導

國民黨台北市議員鍾沛君今（8）日晚間在臉書揭露，名嘴「宅神」朱學恒去年曾經對她性騷擾，無預警抱住她「強吻」不只一次，而如今朱學恒還義正辭嚴地痛批性騷，鍾沛君貼出朱學恒寫給她的道歉全文，痛批「他怎麼敢？他怎麼好意思？」，對此，朱學恒也認了自己曾經犯錯，將會面對一切後果，向鍾沛君鄭重道歉。

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鐘沛君表示，近期政壇性騷擾事件，自己參與節目錄影，當時主持人詢問她看法，「其實那一秒，我腦海一片空白，幾乎沒辦法開口，因為十個月前，對我上下其手的那個人，正坐在我右手邊不到一公尺處，若無其事的看著這一切。」而幾天前的錄影現場，他也當著我的面，正經八百，義正辭嚴的痛批性騷。鐘沛君怒斥，他怎麼敢？他怎麼好意思？「我腦中嗡嗡作響，既震驚又憤怒，手腳冰冷，不斷提醒自己絕對不可以哭出來。」

鍾沛君透露，對自己性騷擾的人，就是名嘴朱學恒，朱學恒過去像個好大哥，給予她在社群上的建議，而一切在2022年兩人出席一場聚餐後變調。當時同席友人離去後，朱學恒從她對面起身，繞過餐桌，往自己的方向走過來，「毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得。」

鍾沛君說，自己當下立即撇過頭閃躲，但整個人就像結凍似的僵在座位上，質問自己「我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」此時，朱學恆竟然再次走回來，「肆無忌憚的又親了我，憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了。」朱學恒竟然笑著回我：『我剛叫的Uber也到了！』」

鍾沛君表示，同年8月19日，朱學恒在她男友和律師面前，用手機寫下切結書；鍾沛君也說，自己不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，他還毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，還大談特談他最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待。

▲朱學恒寫下切結書。（圖／翻攝鐘沛君臉書）
▲朱學恒寫下切結書。（圖／翻攝鐘沛君臉書）
對此，朱學恒也在臉書認了自己曾對鍾沛君性騷擾，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」

▲朱學恒道歉。（圖／翻攝朱學恒臉書）
▲朱學恒道歉。（圖／翻攝朱學恒臉書）
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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