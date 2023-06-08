被強吻2次！鍾沛君痛斥「肆無忌憚親了我」　朱學恒鬆口認了

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鍾沛君透露，對自己性騷擾的人，就是名嘴朱學恒，朱學恒過去像個好大哥，給予她在社群上的建議，而一切在2022年兩人出席一場聚餐後變調。當時同席友人離去後，朱學恒從她對面起身，繞過餐桌，往自己的方向走過來，「毫無預警的抱住我強吻」，還說「反正妳明天也不會記得。」
鍾沛君說，自己當下立即撇過頭閃躲，但整個人就像結凍似的僵在座位上，質問自己「我怎麼沒來得及給他一巴掌？這樣餐廳會報警嗎？我該尖叫嗎？外面的人會不會認出我們？這個人不是好大哥嗎？」此時，朱學恆竟然再次走回來，「肆無忌憚的又親了我，憤怒到不知所措的我馬上站起身說要走了。」朱學恒竟然笑著回我：『我剛叫的Uber也到了！』」
鍾沛君表示，同年8月19日，朱學恒在她男友和律師面前，用手機寫下切結書；鍾沛君也說，自己不是唯一被朱學恒強摟強吻的人，他還毀棄切結書承諾「日後也將盡一切可能遠離當事人鍾沛君及其親屬」，還大談特談他最不該談的性騷議題，賺通告費、賺流量、賺這個社會不知他真面目而給他的期待。
對此，朱學恒也在臉書認了自己曾對鍾沛君性騷擾，「我的確犯錯，也會面對一切的後果。在此向鍾沛君議員和所有社會大眾道歉。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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