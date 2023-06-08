Google、Meta稱不排除擋新聞 杜魯道：《線上新聞法》遭霸凌對待
加拿大政府擬議的《線上新聞法》（Online News Act、Bill C-18），盼能促使大型數位平台如臉書母公司Meta、Google等與新聞出版商進行廣告分潤，為新聞內容付款。但尚未成為正式法案前，該草案就引起上述2家科技公司劇烈反彈，加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）更批評這2家公司以「霸凌手段」回應上述法案。
國際中心楊智傑／綜合報導
加拿大下議院去年12月表決通過《線上新聞法》後，臉書（Facebook）母公司Meta與Google都表達了反對意見，並稱將在今年展開包含「限制部分用戶瀏覽或分享新聞內容」的測試，評估法案對該企業服務或產品造成的影響，Meta在加拿大的公共政策部門主管柯蘭（Rachel Curran）更稱，新聞具有社會價值，但對企業不具經濟價值，為此要求他們補償媒體業者，即是問題所在。
由於目前《線上新聞法》僅通過下議院審議，非民選的上議院尚未將法案審議通過，因此仍有修正餘裕。Google和Meta示警稱，若草案在未經修正的情況下通過立法，他們將在平台上採取撤銷加拿大用戶閱讀新聞內容權限的作法。不過通常加拿大上議院不會否決下議院通過的法案，這代表若立法通過，掌握了大量廣告收益的Google與Meta將接受政府監管，為平台上的新聞內容付費。
杜魯道表示，真正的問題在於這些科技巨頭寧可實施「切斷加拿大用戶取得當地新聞」的做法，也不願意公平的分攤費用，「如今他們訴諸霸凌手段試圖達到自己的目的，當Meta這樣的公司每年公佈獲利又突破紀錄，與此同時，加拿大的獨立新聞媒體們卻在苦苦掙扎，政府將持續確保這些獲利可觀的科技巨擘為了鞏固我們的民主作出貢獻。」
對於杜魯道的說法，Google發言人柏迪（Shay Purdy）先是表示Google已經提出「合理且務實」的解決方法，並增加Google對加拿大新聞圈的投資，但仍稱該法案本身存在著「嚴重問題」，將使Google對的產品與服務無法運作。