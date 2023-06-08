演算法助長兒少色情內容！華爾街日報：Instagram成戀童癖者溫床
▲華爾街日報指出，Instagram的演算法助長兒少色情內容，社群媒體成為戀童癖者的犯罪溫床。（圖／美聯社／達志影像）
國際中心楊智傑／綜合報導
2023-06-08 23:12:47
根據《華爾街日報》、美國史丹福大學（Stanford University）和麻州大學安默斯特分校（University of Massachusetts Amherst）研究人員進行的一項研究發現，Meta旗下的社群平台Instagram嚴重違反美國聯邦法律與Meta的規定，成為販賣兒少性虐待內容、兒童色情內容最主要的平台，IG不僅允許這些兒童色情內容出現在平台上，甚至透過演算法推播助長，讓這些戀童癖者找到更多「同好」。
綜合《華爾街日報》、《法新社》報導，史丹佛大學網路政策中心（Cyber Policy Center）研究團隊發現，過去仰賴匿名論壇、文件傳輸服務的這些戀童癖者，如今已經轉戰到可以上傳影音的IG這類社群平台上。IG不僅允許了包含兒童色情、性虐待等內容外，還透過演算法將相關的主題標籤如「#pedowhore」、「#preteensex」以及貼文、廣告，不斷擴散推播至其他同好與賣家。
不少帳戶還時常聲稱是由未成年者親自管理的大批帳號，並使用具有挑逗性的字眼來公開宣傳、出售自製的兒童性虐待內容；報告指出，Instagram之所以成為社群平台內滋養犯罪的最大溫床，是因為有著演算法的推薦以及私訊等功能，有效連結買家與賣家。
史丹福大學網路觀察室（Stanford Internet Observatory）研究人員發現，某些帳號並未明確說明販售兒童色情相關影音，但提供了「選購清單」，其中還包含兒童自殘影片的價格以及「未成年人與動物發生性行為的圖像」的價格，甚至表明只要價格合適，兒童可以親自與買家「見面」。
Meta對此表示，過去兩年公司已經過濾了數以千計涉及兒童色情化的標籤，其中有的標籤還出現在數百萬則貼文當中。Meta坦言執行出現問題，但已經成立一個工作小組打算積極防範這兒童性剝削的行為，同時也努力研究防止系統推薦相同癖好的成年帳戶互相聯繫。