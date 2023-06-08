PLG總冠軍賽／林志傑狀態低迷仍然留在場上　許總：需要他守阿敏

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林志傑在G3總計12投僅1中，其實整場的進攻狀態都很糟糕，對於那一次重要的外線出手，他表示「沒想太多，我那時看到時間快到了（就出手）。今天感覺特別差，沒有達到自己的投籃節奏，可能是因為身體的關係。」
不過雖然進攻不理想，不過許晉哲這一場依然讓林志傑打了31分鐘，對此前者表示主要是出於防守考量，球隊需要這位老將前鋒去守到對方主力楊敬敏，他在這組對位中的表現十分突出。
「因為志傑要守阿敏，他的經驗力量和動作，仔細看只要是他去守，那阿敏就不會站上罰球線，其他人去守都會讓他要到罰球，傑哥對他非常了解。」許總進一步解釋說，自己決定上場時間首重防守，張文平的情況也是如此。
「今天文平也是一樣，我們就是看中他的防守表現，那3顆三分球是附加的，要贏國王的話，每個人的防守表現都非常重要。」許晉哲說，張文平在蔡文誠受傷後，主要任務是頂替周桂羽去守曼尼高，「他在前一戰守得不好，這幾天有透過影片去幫助他做修正的動作。」
3顆三分球已經是張文平來到富邦後單場命中最多外線記錄，結果就發生在關鍵的總冠軍賽上，對此他表示「謝謝隊友相信我，教練團也給我信任，大家的反應對我來說是正向激勵，冠軍賽大家都是準備好打每一場比賽，目標還沒達成，專注在這上面。」