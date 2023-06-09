英國欲領導AI安全　首屆全球峰會中國是否獲邀受矚

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中國或許不在「理念相近」盟友之列，但包括蘇納克、外交大臣柯維立（James Cleverly）等高階官員多次提到，要解決全球重大議題，幾乎不可能避開中國，而AI顯然是全球重大議題之一。
此外，首相府在強調英國AI實力之際，也提及在全球排名，英國目前位居第3，在美國和中國之後。
無論中國是否將獲邀出席秋季AI峰會，各國對管控AI科技衍生的風險漸有共識，而英國試圖在歐盟的「嚴管」與美國相對「順其自然」的政策方向之間尋求平衡、善用自身國際號召力，在AI安全議題扮演領導角色，是值得注意的趨勢。
首相府預告，柯維立7月將在聯合國安全理事會召集以AI為主題的討論，聚焦AI科技給全球和平與安全帶來的風險與機會，創安理會首例。
上月在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會宣告啟動「廣島AI進程」（Hiroshima AI process），擬以G7為核心建立跨國研商平台，尋求為AI的發展與應用制定共同管理規則，智慧財產權保護、假訊息等，都將是受關注的議題。
美國與歐盟透過2021年建立的貿易與技術委員會（Trade and Technology Council）等雙邊機制，就新興科技的發展與規範進行溝通，2020年1月脫離歐盟的英國屢遭質疑恐因此失去話語權、難以發揮影響力。正式宣告將率先召開全球AI安全峰會、讓美國總統為英國倡議的峰會「背書」，因此是蘇納克此次華府行的重要目標。
熱衷科技議題的蘇納克數次提到，英國的AI管理政策將致力追求在鼓勵創新和確保社會安全之間取得平衡，且應隨科技的迅速發展靈活調整。他認為，英國一向善於維持這樣的平衡。
他5月下旬與OpenAI、Google DeepMind、Anthropic等知名AI科技公司執行長會談，聚焦AI相關安全議題。在此之前，首相府與科技部4月宣布，參考COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間成果豐碩的疫苗任務小組，將打造AI基礎模型任務小組（Foundation Model Taskforce），初期投入1億英鎊（約新台幣38億元），以加速英國發展先進但安全的AI。
3月，英國率先發布AI安全政策藍圖，是最早採取相關舉措的國家之一。不過，部分專家指出，科技發展的速度已讓這份約兩個月前公布的藍圖顯得「過時」。
與OpenAI等企業執行長會談後，蘇納克告訴媒體，「我們尚未完全掌握AI的能耐」，甚至開發者也會認為，就對人類社會的衝擊程度而言，AI科技衍生的風險恐大於核戰和全球疫情。
他說，AI科技「極度強大」，將重新塑造人類生活每一個層面，足以構成生存威脅，且隱含巨大誤用風險。
本月稍早，蘇納克的AI顧問柯立福（Matt Clifford）接受媒體採訪時語出驚人表示，依AI發展趨勢和速度研判，兩年之內，AI將有能力「殺死非常多人」；AI足以造成的威脅橫跨資通訊、生物（生化武器）等多元領域。
上月底，全球約350位AI學者專家、企業領導人聯名發表公開聲明，指出「緩解AI導致的滅絕風險應當是全球優先議題，一如全球疫情和核戰等群體風險」。4大AI企業OpenAI、Google DeepMind、Anthropic和Microsoft（微軟）的領導層也參與聯署。
考量AI對人類社會的巨大挑戰，能夠對國際間AI安全討論發揮決定性影響力，可望有助英國確保在標準制定、科技研發和商業化領域的優勢，並確立國際「威望」。作為長期與英國在安全事務密切合作的「最親密盟友」，美國的支持或許將讓英國「如虎添翼」。
英國首相府指出，AI領域目前已可為英國經濟貢獻37億英鎊產值。來自美國的OpenAI和Anthropic上月在倫敦設立辦公室，英國企業Faculty獲OpenAI指定為技術整合夥伴，美國的Palantir更宣布在英國建立AI研發歐洲總部。
首相府表示，目前全球僅3個國家的科技產業價值超過1兆美元，英、美是其中兩個。此外，在全球10大頂尖研究型大學中，英、美的大學院校就佔了7個。為強化AI相關雙邊研發合作、擴大人才庫，英國將增加適用於英、美大學院校的「馬歇爾獎學金」（Marshall scholarships）等獎助計畫名額。
值得注意的是，在全球AI安全峰會秋季登場前，台灣就有機會向各國展現實力。倫敦科技週（London Tech Week）12至16日舉行，期間將召開AI峰會。根據議程，峰會與談人之一為數位發展部部長唐鳳。（編輯：高照芬）1120608