新光金股東會登場！改革派洪士琪進場不發一語　股東盼紛爭快落幕

巷仔內／兄弟決戰！新光金變天　改革派的挑戰才剛開始

▲新光金控6月9日股東會，將進行董事改選，也掀起經營權之爭。（圖／記者顏真真攝）
▲新光金控6月9日股東會，將進行董事改選，也掀起經營權之爭。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／特稿

新光金控經營權之爭，在今（9）日董事全面改選後，由原始大股東洪文棟之子洪士琪為首的改革派大獲全勝，在15席董事席次中拿下10席，包括8席一般董事及2席獨立董事，新光金創辦人、前董事長吳東進只能將經營權拱手讓人。當然，這場經營權之爭如此受到關注，主要背後還有結合台新金董事長吳東亮的部分吳家勢力，讓「兄弟之爭」再次浮上檯面，亦牽動新光金與台新金未來合併的可能。

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相較「金金併」議題，當務之急是如何改善新光金尤其新光人壽的財務體質，新壽今（2023）年首季大虧逾百億，更面臨鉅額增資壓力，對改革派來說，拿下經營權，挑戰才要開始。金管會也早已表態，不論誰拿下經營權，新一屆董事會最重要任務在確保新光金財務及永續發展能力，包括擔負起必要的增資義務，因此，選後如何撫平裂痕，維持董事會和諧，也關係著新光金能否浴火重生，重返榮耀。

今年剛好是新光金旗下新壽成立60周年，雖然現在新壽大虧百億元，但過去也曾風光一時，可與國泰人壽一較長短，不僅曾與國壽一起買下新光站前大樓的土地，還曾買下國泰蔡家的起家厝（後來的敦南金融大樓）。如今，吳東進卻得把經營權讓出來，情何以堪。

為什麼吳東進這一戰會從一開始氣勢凌人，曾致新光金50萬股東公開信，稱已掌握2/3股權，到後來委託書徵求戰一路居於下風，市場上認為，除了經營績效不佳之外，還有投資失利，像是重押宏達電套牢、投資槓桿型ETF及巴西基金都失利，尤其宏達電慘賠近50億元， 也讓吳東進在股東會公開道歉。為改善財務，新光亦相繼賣掉信義聯勤土地、新光三越信義A11館及土地等，也曾讓吳東進心疼表示：「我想到都會哭」。

當然，這也不是新光金改選首次面臨家族分裂，主要還是新光金不爭氣，因新壽今年首季慘虧逾百億，導致新光金也大虧90億元，大股東洪士琪看不下去，結合吳東亮勢力打出「改革」口號。由於台新金與彰銀糾17年，又曾力抗寶佳入侵，經營權實戰經驗豐富，在改革派拿下3大民間委託書通路，又獲最關鍵的外資機構ISS支持之下，吳東進節節敗退，最後不得不改打「親情牌」，兄弟同台上演「家族團結」戲碼，只是洪士琪也放話不會接受協商，最終也讓新光金變天，由改革派拿下了新光金經營權，而且還是8席一般董事及2席獨董，大獲全勝。

只是，拿下新光金經營權不代表戰役就此結束，改革派真正挑戰才要開始，尤其外界普遍認為，吳東亮加入改革派行列，背後動機希望推動台新金與新光金合併，市場也傳台新金出脫彰銀持股，內部就曾研擬「非合意」併購新光金，卻遭金管會給軟釘子，也讓台新金最終只能先以拿下新光金經營權，改革新光後再做長遠打算。

就連金管會主委黃天牧選前也已講明，不管雙方併購是合意或非合意，這一屆股東會選出的新董事會，很重要責任是要健全新光金和子公司經營，包括擔負起增資義務，亦要注意「金金分離」的紅線。因此，相較「金金併」議題，當務之急是如何改善新光金尤其新光人壽的財務體質。

改革派代表洪士琪選前也已表示，這次取得新光金經營權是為了改革董事會，把新光金士氣帶起來，讓股價可以跟淨值匹配，甚至更高，合併的事沒在計畫內，而台新金總經理林維俊日前也曾表示，合併議題要看新光金新董事會是否有再提案，台新金才能夠評估。

也就是說，短期要推動「金金併」不易，改革派首要任務恐是如何撫平大股東選前裂痕，讓新董事會可以和諧運作下去，股東支持是希望透過改革，帶領新光金重返榮耀，對新經營團隊來說，也是既期待又怕受傷害，希望改革派不要讓股東們失望。

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