Suica西瓜卡實體停售！日本自由行怎解套　改這招超划算

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因Suica剛於5月27日在青森、盛岡、秋田等地擴大販售服務，所以這些區也能買得到不記名的實體卡片，PASMO的公車定期票等部分不記名票券也會繼續販售。
📌2、日方仍舊會提供「Welcome Suica」、「PASMO PASSPORT」：
Suica、Pasmo記名卡、定期車票以及卡片故障、遺失購卡服務繼續提供，僅限給外國人購買；「Welcome Suica」、「PASMO PASSPORT」也會繼續發售，但是此兩種是僅有28天效期，也就是28天後卡片就將失效，若是裡頭還有餘額也拿不回來。
📌3、變數位化，用iPhone手機當交通卡：
綁定iPhone手機就能開通日本西瓜卡，此措施在疫情未發生前就已推行。需iPhone 8以上、iOS 15以上的iPhone手機，綁定步驟是從「錢包」APP加入「交通卡」，尋找日本類別「Suica」或是「PASMO」，就可開始儲值使用，操作相當簡便，但僅限JCB與Master信用卡能儲值。
至於Android系統，則是可以綁定關西交通卡「ICOCA」，即是使用「モバイル ICOCA （MOBILE ICOCA）」APP，但想下載此APP，目前限定日本區Google Play，等於要用VPN方式才能下載，此外，又牽涉到日版、台灣版手機在軟體等多種規格皆不同，層層卡關之下，國外旅客只能望之興嘆。
📌4、使用「ICOCA」替代：
在日本關西旅遊最常見的交通卡「ICOCA」，與西瓜卡同樣在日本相當盛行，兩者關係就如台灣同時有悠遊卡與一卡通一樣。「ICOCA」到東京可搭乘地鐵、JR電車，同樣也可在便利商店購物，加值方式也跟西瓜卡一樣，地下鐵、超商或部分ATM加值。
📌5、購買24小時／48小時／72小時東京地鐵券：
Tokyo Subway Ticket（東京地鐵券）能乘坐的範圍通包了東京地鐵 13 條線，共250 個車站，因為結合「東京地鐵」與「都營地下鐵」兩家公司，等於大小車站幾乎全部概括，時間內可無限次搭乘、進出地鐵車站，但僅限外國觀光客或部分區域日本遊客才能購買。東京地鐵券分有24小時、48小時、72小時三種。而其中最優惠的72小時券，大人票售價1500日元，等於每日僅500日元，只要24小時內搭地鐵達3趟以上就已划算，以澀谷到淺草站來回一趟504元為例，光這趟就值回票價。
Tokyo Subway Ticket（東京地鐵券）於東京的較大規模的幾個車站都可憑護照購得。另外也有推行另一種東京Metro地鐵24小時車票，僅賣600日圓，但都營地下鐵的4條線路無法使用。
📌6、用JR PASS日本鐵路周遊券：
一樣限外國人才能購買的JR PASS日本鐵路周遊券也是個替代方法，分有3日、7日、最高至21日，也分不同的地域範圍而有不同定價，當然也有推出全國版，在日期內可無限次乘坐新幹線與JR線鐵路，在東京都就可搭乘以環狀環繞都心、涵蓋許多知名大站的山手線與中央線、京葉線等，甚至從機場到東京市區的「成田特快N'EX」也能使用。
但是JR PASS售價不低，通常是因為要到郊外、需搭乘新幹線或其他特殊長程鐵路（如搭乘「富士回遊」特急到最近很紅的景點河口湖）時才會購買，單純僅在東京都內而沒有使用新幹線的話，購買JR PASS是很不划算的。建議JR PASS可於國內時先購買付費，才可優先上網預訂想要日期之新幹線與往東京郊外鐵路之座位，之後到日本當地時再取實體票方能進出車站。