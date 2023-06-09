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Suica西瓜卡實體停售！日本自由行怎解套　改這招超划算

▲日本鐵路公司日前表示，6月8日之後暫停販售不記名的Suica及PASMO實體卡片。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本鐵路公司日前表示，6月8日之後暫停販售不記名的Suica及PASMO實體卡片。（圖／美聯社／達志影像）

記者葉盛耀/綜合報導

去日本東京自由行時，經常使用由JR東日本所發行俗稱西瓜卡的「Suica」，不只能搭地鐵也能在超商購物付款。但日本鐵路公司於日前表示，因晶片供應量不足，難以製造出足夠的卡片量，6月8日起暫停販售不記名的Suica及PASMO實體卡片。少了這兩種實體卡，在東京等地區旅遊時的交通該怎麼辦？《NOWnews今日新聞》找到多種方法解套，包含去日本東北部分地區還是買得到，或者可以改成手機數位化西瓜卡，其中的第5招很多人都沒想到，但著實能幫忙省下不少錢。

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📌1、少數區域還買得到西瓜卡：
因Suica剛於5月27日在青森、盛岡、秋田等地擴大販售服務，所以這些區也能買得到不記名的實體卡片，PASMO的公車定期票等部分不記名票券也會繼續販售。

📌2、日方仍舊會提供「Welcome Suica」、「PASMO PASSPORT」：
Suica、Pasmo記名卡、定期車票以及卡片故障、遺失購卡服務繼續提供，僅限給外國人購買；「Welcome Suica」、「PASMO PASSPORT」也會繼續發售，但是此兩種是僅有28天效期，也就是28天後卡片就將失效，若是裡頭還有餘額也拿不回來。

▲日方將會繼續發售「Welcome Suica」、「PASMO PASSPORT」，但是此兩種僅有28天效期，時間到了失效後前同樣也拿不回來。（圖／翻攝JR-East官網）
▲日方將會繼續發售「Welcome Suica」、「PASMO PASSPORT」，但是此兩種僅有28天效期，時間到了失效後若還有餘額將拿不回來。（圖／翻攝JR-East官網）
📌3、變數位化，用iPhone手機當交通卡：
綁定iPhone手機就能開通日本西瓜卡，此措施在疫情未發生前就已推行。需iPhone 8以上、iOS 15以上的iPhone手機，綁定步驟是從「錢包」APP加入「交通卡」，尋找日本類別「Suica」或是「PASMO」，就可開始儲值使用，操作相當簡便，但僅限JCB與Master信用卡能儲值。

至於Android系統，則是可以綁定關西交通卡「ICOCA」，即是使用「モバイル ICOCA （MOBILE ICOCA）」APP，但想下載此APP，目前限定日本區Google Play，等於要用VPN方式才能下載，此外，又牽涉到日版、台灣版手機在軟體等多種規格皆不同，層層卡關之下，國外旅客只能望之興嘆。

▲也可選擇將西瓜卡實體變數位化，用iphone手機的錢包增加交通卡，即增加西瓜卡，就可使用手機來進出車站。（圖／翻攝iphone操作畫面）
▲可選擇將西瓜卡實體變數位化，用iPhone手機的錢包增加交通卡，即增加西瓜卡入手機錢包APP中，就可使用手機來進出車站。（圖／翻攝iphone操作畫面）
📌4、使用「ICOCA」替代：
在日本關西旅遊最常見的交通卡「ICOCA」，與西瓜卡同樣在日本相當盛行，兩者關係就如台灣同時有悠遊卡與一卡通一樣。「ICOCA」到東京可搭乘地鐵、JR電車，同樣也可在便利商店購物，加值方式也跟西瓜卡一樣，地下鐵、超商或部分ATM加值。

▲在日本關西旅遊最常見的交通卡「ICOCA」，拿來東京等日本多個區域幾乎都可使用。（圖／翻攝JR-West官網）
▲在日本關西旅遊最常見的交通卡「ICOCA」，拿來東京等日本多個區域幾乎都可使用。（圖／翻攝JR-West官網）
📌5、購買24小時／48小時／72小時東京地鐵券：
Tokyo Subway Ticket（東京地鐵券）能乘坐的範圍通包了東京地鐵 13 條線，共250 個車站，因為結合「東京地鐵」與「都營地下鐵」兩家公司，等於大小車站幾乎全部概括，時間內可無限次搭乘、進出地鐵車站，但僅限外國觀光客或部分區域日本遊客才能購買。東京地鐵券分有24小時、48小時、72小時三種。而其中最優惠的72小時券，大人票售價1500日元，等於每日僅500日元，只要24小時內搭地鐵達3趟以上就已划算，以澀谷到淺草站來回一趟504元為例，光這趟就值回票價。

Tokyo Subway Ticket（東京地鐵券）於東京的較大規模的幾個車站都可憑護照購得。另外也有推行另一種東京Metro地鐵24小時車票，僅賣600日圓，但都營地下鐵的4條線路無法使用。

▲購買24小時／48小時／72小時東京地鐵券，時間內可無限次搭乘、進出地鐵站，便利之外也能省到錢。（圖／翻攝Tokyo Subway Ticket官網）
▲購買24小時／48小時／72小時東京地鐵券，時間內可無限次搭乘、進出地鐵站，便利之外也能省到錢。（圖／翻攝Tokyo Subway Ticket官網）
📌6、用JR PASS日本鐵路周遊券：
一樣限外國人才能購買的JR PASS日本鐵路周遊券也是個替代方法，分有3日、7日、最高至21日，也分不同的地域範圍而有不同定價，當然也有推出全國版，在日期內可無限次乘坐新幹線與JR線鐵路，在東京都就可搭乘以環狀環繞都心、涵蓋許多知名大站的山手線與中央線、京葉線等，甚至從機場到東京市區的「成田特快N'EX」也能使用。

但是JR PASS售價不低，通常是因為要到郊外、需搭乘新幹線或其他特殊長程鐵路（如搭乘「富士回遊」特急到最近很紅的景點河口湖）時才會購買，單純僅在東京都內而沒有使用新幹線的話，購買JR PASS是很不划算的。建議JR PASS可於國內時先購買付費，才可優先上網預訂想要日期之新幹線與往東京郊外鐵路之座位，之後到日本當地時再取實體票方能進出車站。

▲用JR PASS也能在日期內，可無限次乘坐新幹線，以及東京都內的各個JR線鐵路。（圖／翻攝維基百科）
▲用JR PASS也能在日期內，可無限次乘坐新幹線，以及東京都內的各個JR線鐵路。（圖／翻攝維基百科）

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