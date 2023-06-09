冷卻水供應不足！烏克蘭水壩被毀 札波羅熱核電廠恐出問題
烏克蘭南部的新卡科夫卡大壩（Nova Kakhovka Dam）6日傳出遭到破壞，有分析指可能是從內部發生爆炸導致崩塌，恐釀自車諾比（Chernobyl）核電廠事故以來，最嚴重的生態浩劫，第聶伯河（Dnipro）沿岸因此泛濫成災。然而最讓人擔心的是，由於水壩形成的水庫供應狀況不穩，用以冷卻札波羅熱核電廠（Zaporizhzhia）反應爐的水量已開始不足。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《法新社》等外媒報導，烏克蘭水力發電公司Ukrhydroenergo週四聲稱，水庫的水位已經降到12.7公尺的臨界點，意味著它無法再供應札波羅熱核電廠冷卻水。被炸的卡科夫卡大壩位於第聶伯河，上游約150公里處就是這座歐洲最大的核電廠。
針對Ukrhydroenergo的說法，國際原子能機構（IAEA）則予以反駁，主席格羅西（Rafael Grossi）表示，冷卻池中現有的儲水量，仍足以在「一段時間內」用於冷卻反應堆和廢棄燃料；但他稍早亦曾說過，如果水位低於12.7公尺的話將無法再抽水。
格羅西強調，目前廠方已採取措施、限制水的過度消耗，僅將水用於「必要的核安全相關活動」，他本人則預計下週造訪該核電廠。
然而，雖然IAEA重申已經做好充足的因應準備，但格羅西坦言，大壩被毀的事，使得本來就已非常困難、不可預測的核安全形勢「更加嚴峻」。
此外，由於俄烏兩軍皆在大壩下游佈設防禦性地雷，隨著洪水氾濫、地雷被沖散，未來恐後患無窮，不僅將影響當地民眾，也會波及所有前去協助的人。