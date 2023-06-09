「蹦蹦哥」影片曾創千萬點閱！親揭封號由來：再做一次會變智障

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陳沛綱大概忘不了2010年12月31日跨年夜，從那一晚過後，他的人生正式掛上「蹦蹦哥」這個名號。那年他是勤益冷凍系大二生，跨年那天沒處去，便和3個好朋友去台中家樂福逛街，一群人看到試聽CD的機器便打賭，看誰敢戴著耳機聽音樂、大聲唱歌。
陳沛綱說，「那時剛好我身上帶著一台可以錄影的相機」，12年前還不流行智慧型手機，所以有台相機可以錄影，是很蝦趴的一件事情，「然後我聽了那首歌，接下來就是影片中大家看到的那樣了。」
黝黑皮膚又綁著馬尾的陳沛綱，被眾人誤認為外籍勞工，發音不標準的唱著《Boom Boom Pow》，把歌詞中的「Gotta get get」唱成「尬了給給」，整首歌的精華「Boom boom boom」變成洗腦的「崩崩崩」，加上搞笑的表情及動作，影片火速一傳十、十傳百，才分享到網路沒幾天，他就成為全校都認識的人。影片點閱率超乎他的預期，不只迅速破百萬，連中國電視台都出現他的身影。
同一年《超級偶像》推出校際爭霸戰，首次前進全台校園選拔。加入系學會的陳沛綱，整天都在想要怎麼讓冷凍系很紅，便義不容辭馬上報名初選。「可能當時小有名氣，即便歌藝沒有很強，還是通過初選進到海選。」
站上《超偶》舞台的他，絲毫不膽怯，一出場就把全場氣氛炒到高點。連評審黃國倫都忍不住問：「你真的不是外勞嗎？」他操著一口流利台語，讓不少人差點掉下巴。陳沛綱說，以前大學時很愛戶外活動，又總是綁著長頭髮，大學時期啦哩邋遢、鬍子不刮，不修邊幅的模樣不只台灣人認錯，連在台中火車站時，都有外籍勞工上前跟他搭話。
如今陳沛綱剪去一頭長髮，雖然皮膚還是黑黑的，但已充滿本土味。不再拍攝搞笑影片，正正經經的賣起冰，問他現在還敢在家樂福唱「尬了給給」嗎？他幽默的回說，「有時候經典是難以超越的，再做一次一樣的事情會變智障。」