「蹦蹦哥」陳沛綱不蹦了改賣冰！背後原由傻眼：只因衝著這句話

「蹦蹦哥」陳沛綱大學畢業後，做過不少職業，他自嘲「一年換了365個工作」，最久的一份只待了1年半個月。因為不喜歡被拘束，想要自己做決定，他笑說：「我是沒辦法被綁住的男人！」想來想去，不能待在別人公司、不想被人管，渴望自由的他，最後決定出來創業。
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陳沛綱用綽號結合產品，打造自己的品牌「冰冰蹦蹦」，賣的是保證純天然的手作雪酪冰，不添加鮮奶油、乳化劑、色素、香料、防腐劑等任何人工添加物，主要原料是水果，脂肪量少、熱量相對低，在市場上算是比較少見的冰品。陳沛綱透露，因為冰品強調純天然，第一成本高、第二保存難，讓賣冰又變得更難賺。
隨興搞笑的人生哲學，怎麼會在產品開發上如此堅持，陳沛綱說：「我自己做的東西，不愧對自己良心，我一定要很喜歡，才會推薦給別人，不然我會『礙虐礙虐』（彆扭）」，語畢不忘再補一句：「我就是一個忠厚老實善良的男人。」
不只創業的決定很隨興，對於回收成本也佛心看待，創業3年到底賺賠多少，陳沛綱搞不清楚，畢竟人力時間成本都沒算進去。不過從最初創業投了40萬、50萬來看，「應該有慢慢賺回來了吧。」他說，至少現在能養活自己，又比去打卡上班開心。「念冷凍系出來賣冰，也算是學以致用吧！」
平時周一到周五陳沛綱都在備料、休息，假日兩天就全台跑透透擺攤。熱衷於創業的他，還自己看YouTube學木工，打造了擺攤用的三輪車。他說自己不喜歡受到拘束，自由奔放，又喜歡跟人群接觸，現在擺攤可以滿街跑，到處玩，他很滿意的說，「有錢賺、又很Chill，可以交朋友，比上班族快樂太多。」