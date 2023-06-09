新北私幼爆餵藥案！檢漏夜偵訊女園長、教保員5被告 深夜全交保
新北市板橋區某私立幼兒園，驚傳有老師對園內幼兒餵食安眠藥物，家長到醫院檢驗後，發現孩童報告顯示含有「巴比妥」藥物殘留，引發社會譁然，新北地檢署昨（8）日指揮海山警分局偵查隊發動第二波搜索，約談彭姓園長與4名教保員說明，晚間複訊後，彭姓園長5萬元交保，另4名教保員分別以2萬元到3萬元不等交保。
記者林莞茜／綜合報導
新北地檢署表示，8日上午兵分9路搜索幼兒園、園長與教保員住所等處，查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，通知彭姓園長、何姓、徐姓、王姓及林姓教保員到案；檢察官複訊後，認5人都涉犯刑法傷害罪及妨害未成年人身心健全發育等罪嫌，諭令彭姓園長以5萬元交保，另4名教保員分別以2萬元到3萬元不等交保。
全案源於今年5月間，有3位家長發現，孩子出現易怒、情緒不穩等狀況，經詢問才赫然發現遭教師餵食不明藥物，隨即報警處理，而事件傳開後，已有將近20名家長報案，並傳出孩子體內驗出管制藥品巴比妥反應，家長也擔憂可能不只1名老師給孩子餵藥，已紛紛將孩子帶離該幼兒園。
針對此事，新北市府表示配合檢警偵辦，積極媒合協助安置幼童，目前全幼兒園有67名幼童，新北衛生局主動協調醫院辦理「到園檢驗」專案，6月5日衛生局安排土城醫院醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55位幼兒家長的檢驗意願，有16位同意採檢，加上先前的孩童，檢驗結果28位學童中，有8位學童呈現微量反應，將由市立土城醫院做為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。