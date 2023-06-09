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新北私幼爆餵藥案！檢漏夜偵訊女園長、教保員5被告　深夜全交保

▲新北市板橋區某私立幼兒園，爆發老師餵食幼童安眠藥事件，由新北市議會國民黨團召開記者會邀集包含警察局等相關單位列席報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）
▲新北市板橋區某私立幼兒園，爆發老師餵食幼童安眠藥事件，由新北市議會國民黨團召開記者會邀集包含警察局等相關單位列席報告。（圖 ／記者吳嘉億攝，2023.06.08）

記者林莞茜／綜合報導

新北市板橋區某私立幼兒園，驚傳有老師對園內幼兒餵食安眠藥物，家長到醫院檢驗後，發現孩童報告顯示含有「巴比妥」藥物殘留，引發社會譁然，新北地檢署昨（8）日指揮海山警分局偵查隊發動第二波搜索，約談彭姓園長與4名教保員說明，晚間複訊後，彭姓園長5萬元交保，另4名教保員分別以2萬元到3萬元不等交保。

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新北地檢署表示，8日上午兵分9路搜索幼兒園、園長與教保員住所等處，查扣文書紀錄、手機與電磁紀錄等證物，通知彭姓園長、何姓、徐姓、王姓及林姓教保員到案；檢察官複訊後，認5人都涉犯刑法傷害罪及妨害未成年人身心健全發育等罪嫌，諭令彭姓園長以5萬元交保，另4名教保員分別以2萬元到3萬元不等交保。

全案源於今年5月間，有3位家長發現，孩子出現易怒、情緒不穩等狀況，經詢問才赫然發現遭教師餵食不明藥物，隨即報警處理，而事件傳開後，已有將近20名家長報案，並傳出孩子體內驗出管制藥品巴比妥反應，家長也擔憂可能不只1名老師給孩子餵藥，已紛紛將孩子帶離該幼兒園。

針對此事，新北市府表示配合檢警偵辦，積極媒合協助安置幼童，目前全幼兒園有67名幼童，新北衛生局主動協調醫院辦理「到園檢驗」專案，6月5日衛生局安排土城醫院醫師及醫檢師到園檢驗，經調查55位幼兒家長的檢驗意願，有16位同意採檢，加上先前的孩童，檢驗結果28位學童中，有8位學童呈現微量反應，將由市立土城醫院做為單一窗口，建立綠色通道協助就醫。

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