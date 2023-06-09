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YouTuber金針菇2產品檢出違規添加物！廠商認了　急下架回收+退費

▲韓國籍百萬 Youtuber 金針菇，自創美食品牌產品早檢驗含「糖精鈉鹽（甜味劑）」。（圖／翻攝金針菇頻道）
▲韓國籍百萬 Youtuber 金針菇，自創美食品牌產品早檢驗含「糖精鈉鹽（甜味劑）」。（圖／翻攝金針菇頻道）

記者林莞茜／綜合報導

百萬Youtuber「韓勾ㄟ金針菇」，推出個人美食品牌「金家ㄟ」，產品品項包括泡菜、醃蘿蔔、炸雞等韓式料理，不料昨日晚間，卻傳出其產品被驗出含「糖精鈉鹽（甜味劑）」，對此，金針菇立刻在臉書上發道歉長文，並遵照相關主管機關要求，提供產品予台北市衛生局進行檢驗調查，同時下架、停止販售，已訂購的民眾將予以全額退款與回收。

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金針菇在致歉聲明中提到，「金家ㄟ」於6月8日上午11:00接獲台北市衛生局稽查人員通知， 金家ㄟ所屬『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』 產品中含有非本產品使用範圍之添加物『糖精鈉鹽』(甜味劑)，金家ㄟ於第一時間即進行內部查核作業，要求製造商立即釐清狀況給予回覆，製造商而後也坦承，自2023年4月6日起，在金家ㄟ不知情的狀況下自行添加含有糖精鈉鹽成分之「糖粉」於『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』、『金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜』兩項產品中。

金針菇指出，針對該製造商違規添加糖精鈉鹽之事宜，金針菇團隊已要求製造商回覆說明細節，金家ㄟ並立即下架該製造商所產製之兩項產品，同時產品線也將全品項停售，並同步將全品項送至第三方公正檢驗機關進行相關添加物之檢驗。

金針菇對造成消費者不安及擔憂再次鄭重地致上萬分歉意，並表示自2023年3月29日(預購)至2023年6月8日區間購買『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』及『金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜』的消費者，以及已訂購上述產品但尚未收到的消費者，金家ㄟ將會進行兩項產品之全額退款與回收。

▲金針菇公開事發流程。（圖／翻攝自韓勾ㄟ金針菇臉書專頁）
▲金針菇公開事發流程。（圖／翻攝自韓勾ㄟ金針菇臉書專頁）
以下為「韓勾ㄟ金針菇」致歉聲明全文：

敬告金家韓食顧客：

本公司之品牌「金家ㄟ」於今日2023年6月8日上午11:00接獲台北市衛生局稽查人員通知， 金家ㄟ所屬『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』 產品中含有非本產品使用範圍之添加物『糖精鈉鹽』(甜味劑)，金家ㄟ遵照相關主管機關之要求，立即提供產品予台北市衛生局進行檢驗調查。 金家ㄟ於第一時間即進行內部查核作業，要求製造商立即釐清狀況給予回覆，並於金家ㄟ之官網預防性下架與暫停該產品之販售，且自主進行事實查核。

金家ㄟ於今日2023年6月8日下午2:10收到製造商回覆，該製造商坦承自2023年4月6日起，在金家ㄟ不知情的狀況下自行添加含有糖精鈉鹽成分之「糖粉」於『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』、『金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜』兩項產品中。針對該製造商違規添加糖精鈉鹽之事宜，已要求製造商回覆說明細節，金家ㄟ並立即下架該製造商所產製之兩項產品。

在此，金家ㄟ由衷地致上最深的歉意，自今日2023年6月8日起將該製造商所產製之 『金家ㄟ泡菜、金家ㄟ小菜』產品線全品項停售，同步將全品項送至第三方公正檢驗機關進行相關添加物之檢驗。

造成消費者不安及擔憂再次鄭重地致上萬分歉意，對於自2023年3月29日(預購)至2023年6月8日區間購買『金家ㄟ泡菜 - 正宗韓式』及『金家ㄟ小菜 - 蔥泡菜』的消費者，以及已訂購上述產品但尚未收到的消費者，金家ㄟ將會進行兩項產品之全額退款與回收。

金家ㄟ會發出客服通知信件及簡訊，於『金家ㄟ』快閃店 台南南紡(4/6-4/19)、台中新光(4/20-5/17)、台中勤美(5/18-6/1) 、台北京站 (6/2-6/8) 等購買上述兩項產品的消費者，請聯繫客服並提供相關購買資訊，以利客服協助處理後續作業。

▲金針菇說明客服管道。（圖／翻攝自韓勾ㄟ金針菇臉書專頁）
▲金針菇說明客服管道。（圖／翻攝自韓勾ㄟ金針菇臉書專頁）

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