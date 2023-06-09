柯以敏直播教唱遭酸民爆粗口 怒罵5分鐘嗆報警：我不會放過你
51歲馬來西亞歌手柯以敏，曾擔任《超級女聲》等選秀節目的評委，因毒舌作風引來不少負評，近日她在直播間教唱歌，結果有網友付費連線罵她一句「傻逼」，讓柯以敏氣到連續飆罵5分鐘，嗆對方要報警， 「太沒有教養了，我不會放過你的」。
記者薛羽彤/綜合報導
當時網友先是唱了一句歌詞，隨後大罵一聲「傻逼」，柯以敏立即檢討外頭工作人員，「我是不是有說過不允許這樣事情發生，然後呢？」接著不斷強調要調出對方的IP位置，「我這麼用心教課，這個人是幹什麼」，嗆對方自己有公安的朋友，要馬上報警，「我一定不會姑息你的，我們一定拘留15天」。
無端被罵一句「傻逼」，柯以敏怒氣難消，整整罵了超過5分鐘，直批對方沒教養，「你父母沒把你教好啊！」「你敢去學校罵你老師那句話嗎」、「上來罵這個你很驕傲嗎」她還說自己沒生氣，只是心痛，「我不認識你我沒有必要去生氣，可是我很心痛啊」。
影片一出後，網友挖出柯以敏曾在選秀節目上，辱罵選手「滾吧！不要唱了」、「我說你就是個屁」等毒舌言論，紛紛表示「如果罵人要拘留，那柯以敏當《超女》評委的表現，足以讓她在監獄度過餘生」、「我以前也好奇過她到底說過什麼要給人這麼罵，然後，她值得的」、「這就是報應」、「以前被她罵過的人豈不是也可以送她進去」、「以其人之道，還治其人之身而已」。